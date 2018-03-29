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“العمل والتنمية الاجتماعية” تطلق خدمة تحديث السداد فوريا لرفع الإيقاف عن المنشآت الملتزمة بسداد مستحقات “التأمينات”

“العمل والتنمية الاجتماعية” تطلق خدمة تحديث السداد فوريا لرفع الإيقاف عن المنشآت الملتزمة بسداد مستحقات “التأمينات”
http://almnatiq.net/?p=558637
المناطق - واس

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة تحديث حالة السداد بشكل فوري من خلال التكامل التقني مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك في خطوة تهدف إلى أتمتة الإجراءات المتعلقة بالخدمة التي يتم تقديمها لمنشآت القطاع الخاص، وسهولة العمل على إنجازها والتعامل معها في وقت سريع ووجيز.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: إن الوزارة ومن خلال هذه الخدمة، سترفع الإيقاف عن المنشآت الملتزمة بسداد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل فوري ولحظي، بينما ستوقف خدماتها لحظيا عن المنشآت غير الملتزمة بسداد مستحقات التأمينات الاجتماعية.

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