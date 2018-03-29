استشهاد 3 من منسوبي حرس الحدود في العارضة

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استشهد ثلاثة من منسوبي قوات حرس الحدود بقطاع العارضة في منطقة جازان، بسبب انفجار لغم أرضي بأحد المواقع المحاذية للحدود اليمنية، نالوا على إثرها الشهادة وفقا لمصادر”عاجل ” .

وأوضحت المصادر أن الشهداء الثلاثة هم: العريف يحيى بن إسماعيل معافا، من سكان (البديع والقرفي بجازان، والجندي أول أحمد بن علي بصيلي، من العريش بجازان، والجندي أول وليد بن محمد المحمادي ، من مدينة جدة.

وانضمّ الأبطال الثلاثة من قطاع حرس الحدود بالعارضة إلى قائمة الشهداء بعد ملحمات بطولية سجلوها لدحر العدو على الحدود الجنوبية، مضحين بأرواحهم ودمائهم حفاظًا على أمن واستقرار الوطن، بينما يتم التنسيق مع ذوي الشهداء من أجل استلام الجثامين، تمهيدًا لتشييعها لاحقًا.