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نتائج أولية تشير إلى فوز كاسح للسيسي في الانتخابات الرئاسية

نتائج أولية تشير إلى فوز كاسح للسيسي في الانتخابات الرئاسية
http://almnatiq.net/?p=558646
المناطق - وكالات

أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم (الخميس) بأن النتائج الأولية لفرز الأصوات بانتخابات الرئاسة المصرية تظهر تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بفارق كبير على منافسه موسى مصطفى في موسى.

وقالت البوابة الإلكترونية لصحيفة أخبار اليوم الرسمية إن السيسي حصل على 21.5 مليون صوت، مقابل 721 ألف صوت حصل عليها منافسه الوحيد في الانتخابات.

وانتهى الاقتراع الذي استمر لثلاثة أيام، مساء أمس (الأربعاء)، وسط توقعات بفوز الرئيس الحالي بولاية ثانية لمدة أربع سنوات.

وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات نداء قبيل انتهاء التصويت لدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم أملا في زيادة نسبة المشاركة، كما تم تمديد التصويت ساعة واحدة.

وأفادت تقارير صحافية أن عدد المشاركين في الانتخابات بلغ 23 مليونا و293 ألف ناخب، بينما عدد الناخبين المسجلين في مصر نحو 60 مليونا.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات في مصر النتائج النهائية الاثنين المقبل.

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