مدير تعليم حفر الباطن يدشن السبورة الشفافة للمواد التعليمية

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

دشن سعادة مدير تعليم محافظة حفر الباطن الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي صباح اليوم الخميس السبورة الشفافة (زجاج التعلم) بمدارس الأوائل الأهلية ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ماطر بن عويد الظفيري ورئيس قسم التجهيزات المدرسية الأستاذ جايز الجنيدي ومنسق المركز الوطني للتعليم الالكتروني (شمس) بالإدارة الأستاذ عبدالله السعيدي وقائد مدرسة الاوائل الثانوية الاستاذ فالح مطيلق الحربي .

وعرض مصمم السبورة الأستاذ أحمد صلاح حمادة الاجراءات التي تم من خلال تصميم السبورة الشفافة والتجارب التي مرت بها حتى تم التصميم الأخير لها مشيرًا أن السبورة ستثري الميدان بالدروس النموذجية التي يعدها المعلمين لأبنائنا الطلاب بشكل مختلف وجذاب يمكن من خلالها وصول المعلومة للطالب بشكل سهل .

وأكد مدير التعليم بضرورة تدريب المعلمين على استخدام السبورة وتطويرها لتخدم الميدان التربوي ويكون لها مردود على أبنائنا الطلاب والبدء بإعداد برنامج تدريبي للمعلمين والطلاب لإنتاج أكبر عدد ممكن من الدروس النموذجية .