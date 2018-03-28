غرفة الباحة تنظم اللقاء التعريفي عن شبكة إيجار

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نظمت اللجنة العقارية بغرفة الباحة بالتعاون مع وزارة الإسكان ورشة العمل التعريفية عن شبكة إيجار وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية حيث

وافتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية من نائب رئيس مجلس الإدارة سعيد سعيد الغامدي كما تحدث رئيس اللجنة العقارية بالغرفة يحيى أبوراس عن أهمية هذا البرنامج والتعريف بالأعضاء المشاركين من وزارة الإسكان وماسوف يقومون به من خلال اللقاء عن شرح البرنامج وتعريف دور الوسيط والمؤجر والمستأجر والعرض المرئي حيث قدم العرض المهندس حسام الحميد والاستاذ عبد الرحمن السماري وتضمنت الورشة تسليط الضوء على شبكة إيجار والتعرف على المزايا التي تقدمها الشبكة تلى ذلك عرض تفصيلي مرئي عن كيفية استخدام المنصة الإلكترونية وتم استقبال الأسئلة والإجابة عليها ، وفي ختام اللقاء تقدم الجميع بالشكر الجزيل على حسن الإستقبال وجودة الترتيب وعلى الحضور والتفاعل والمناقشات الهادفة.

حضر اللقاء الأمين العام للغرفة عبدالرحمن شرف الزهراني ومساعد الأمين العام عبدالله فيضي وعددكبير من ملاك مكاتب العقار ورجال الأعمال وممثلي بعض الدوائر الحكومية وفروع البنوك والمهتمين بالشأن العقاري وسيدات الاعمال بالمنطقة .