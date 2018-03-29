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لجنة العقار والإسكان بغرفة الأحساء تواصل متابعة ملف المساهمات المتعثرة

لجنة العقار والإسكان بغرفة الأحساء تواصل متابعة ملف المساهمات المتعثرة
http://almnatiq.net/?p=558690
المناطق - الأحساء

عقدت لجنة العقار والاسكان بغرفة الأحساء اجتماعها الثالث بالدورة العاشرة مؤخرًا برئاسة المهندس خالد الصالح رئيس اللجنة، حيث تم مناقشة عدد من الملفات الهامة من بينها استمرار متابعة ملف المساهمات العقارية المتعثرة بالأحساء بالإضافة إلى بحث التنسيق مع لجنة المساهمات العقارية بخصوص تفعيل مبادرة “حقوقكم أمانة” في الأحساء.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق بالغرفة بحضور ومشاركة الأستاذ عبدالله النشوان أمين عام الغرفة، تكليف فريق من أعضاء اللجنة لمتابعة توجيه دعوات لمسؤولين لعقد لقاءات عامة في الغرفة خلال الفترة المقبلة وكذلك متابعة جهود تنسيق وتنظيم عدد من الفعاليات المتخصصة تضم ورش عمل وندوات ودعم استمرار التنسيق والتعاون مع المعهد العقاري السعودي العقار لتنفيذ المزيد من الدورات التدريبية العقارية بالأحساء. 

وشهد الاجتماع تقديم اقتراح من عدد من أعضاء اللجنة للنظر في دراسة تأسيس شركة للتقييم العقاري بالأحساء تتكون من الأعضاء المعتمدين بمهنة التقييم بالأحساء، كما بحث نتائج ومخرجات اجتماع اللجنة الوطنية بمجلس الغرف الأخير بالقصيم بالإضافة إلى بحث ما تم انجازه خلال الفترة الماضية.

وفي ختام الاجتماع ثمنت اللجنة عزم وزارة التجارة والاستثمار ممثلة في لجنة المساهمات العقارية استمرارها في حملة “حقوقكم أمانة”، التي تهدف إلى إيصال حقوق المساهمين في المساهمات المتعثرة، والذين لم يتقدموا للجنة في السنوات الماضية، لتصل الى أكبر عدد من المساهمين أو الورثة حتى يتم تسليمهم حقوقهم في المساهمات المتعثرة منذ عشرات السنين.

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