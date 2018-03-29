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الانتهاء من مشاريع إحلال أنظمة السلامة الإنشائية والمهنية بمستشفى صبيا

الانتهاء من مشاريع إحلال أنظمة السلامة الإنشائية والمهنية بمستشفى صبيا
http://almnatiq.net/?p=558693
المناطق - جازان

قالت الصحة في جازان أنه تم الإنتهاء من مشاريع الإحلال الخاصة بأنظمة السلامة الإنشائية والمهنية والتي شرعت في تنفيذها بمستشفى صبيا العام وذلك ضمن عدد من المشاريع التطويرية التي تشهده إدارات وأقسام المستشفى .
حيث تم الانتهاء من مشاريع إحلال أنظمة السلامة الإنشائية والمهنية بأنظمة حديثة ومتطورة كأنظمة مكافحة الحريق والإطفاء والإنذار المبكر , والتي من شأنها تحقق متطلبات السلامة داخل المنشأة الصحية .
كما تمت إحلال كافة أبواب مخارج الطوارئ بأبواب حديثة ومقاومة للحريق , إذ تعمل بشكل أوتوماتيكي وفق نظام خاص لا يمكن فتحها إلا عند حدوث الحريق – لا سمح الله – , إضافة الى تركيب أجهزة الإنذار المبكر للحريق بكافة أقسام المستشفى وأنظمة الإطفاء المتطورة بالغازات التي تتناسب مع موقع الحريق – لا قدر الله – مثل ( FM200 ) لغرف مراكز المعلومات وغرف مراكز القيادة والتحكم والمادة الرطبة بمقر الطبخ في قسم التغذية وكذلك الـ ” CO2 ” لغرف المولدات الكهربائية .
من جانب آخر يواصل  مركز إتصال قطاع الأعمال بالصحة تقديم خدماته للمستفيدين منه وذلك على الهاتف رقم920018090 حيث يهدف المركز إلى رفع رضا عملاء الوزارة من المستثمرين والمتعاملين للقطاع الصحي الخاص، وتسهيل إجراءات عمليات قطاع الأعمال في الوزارة، وتحسين عجلة الإستثمار، ورفع كفاءة أداء المنشآت الصحية الخاصة، وتعزيز الثقة بين الوزارة والمتعاملين، والتواصل الدائم لخلق علاقة صحية مبنية على الشراكة، ورفع مستوى الإستجابة السريعة للوزارة في تقديم المساعدة في الوقت المناسب.
ويُعد مركز الإتصال مفهومًا جديدًا للعناية بعملاء قطاع الأعمال في القطاع الصحي الخاص، ويوفر مركز قطاع الأعمال عدة خدمات منها (إستقبال الطلبات في الوزارة، ومتابعة المستحقات المالية، وإستقبال الإستفسارات والشكاوى الخاصة بقسم التراخيص الطبية والالتزام على المنشآت الصحية الخاصة، وأي ملاحظات أو اقتراحات تتعلق بأداء الوزارة، وتوفير البيانات والمعلومات عن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص).
تجدر الإشارة  أنه يتم إستقبال الملاحظات والمقترحات لمركز اتصال قطاع الأعمال خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحًا إلى 4 مساءً طوال أيام الأسبوع .
ويخدم  المركز  (موردي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وأصحاب المنشآت الصحية الخاصة، والمنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة، وشركاء المساهمة العامة في القطاع الصحي، والمستثمرين المحليين والعالميين، والمصنعين المحليين في القطاع الصحي، والمستشفيات ذات العلاقة ببرنامج شراء الخدمة)  كما يُقدم المركز خدماته لكافة الموردين من خارج القطاع الصحي.

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