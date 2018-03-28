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في اجراء طبي متقدم .. المنظار ينهي معاناة امراة من التواء قولوني في نجران

في اجراء طبي متقدم .. المنظار ينهي معاناة امراة من التواء قولوني في نجران
http://almnatiq.net/?p=558706
المناطق - نجران

نجح الاطباء في مستشفى الملك خالد بنجران من  إجراء عملية استئصال قولون( سيني)  لمريضة  في العقد الثاني   بواسطة المنظار الجراحي  كانت تعاني من  التواء متكرر لهذا الجزء من القولون .
وقالت الصحة في نجران ان المريضة حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من انسداد معوي حاد أظهرت الفحوصات و الاشعة انه بسبب التواء القولون السيني و هذه تعد حالة نادرة حيث أنها تمثل 5% من مجموع أسباب انسداد الامعاء بشكل  عام و 10-15% من مجموع أسباب انسداد الامعاء الغليظة .
وبينت الصحة  انه  تم  معالجة المريضة  على  مرحلتين في اجراء طبي متقدم ودقيق  الاولى فك التواء القولون عن طريق المنظار تحت اشراف  كوادر  وطنية في  قسم  مناظير  الجهاز الهضمي لفك  الانسداد الحاد و من خلال  المرحلة الثانية تم استئصال القولون السيني بواسطة  المنظار الجراحي للحيلولة دون تكرر الحالة  مرة اخرى  وقد  غادرت المريضة  المستشفى  و هي بحالة مستقرة ولله الحمد .
الجدير بالذكر اجراء قسم الجراحة العامة في مستشفى الملك خالد  خلال العام ٢٠١٧م  اكثر من ٧٩٥ عملية ناجحة  ساهمت بعد فضل من الله في دعم  الحياة وشفاء المرضى وانهاء معاناتهم مع المرض .

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