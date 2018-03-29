الكلية التقنية بنجران تقيم محاضرة توعوية بعنوان ” كن يقظاً “

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أقامت الكلية التقنية بنجران ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد وبالتعاون مع فرع وزاة الشؤون الإسلامية بالمنطقة محاضرة توعوية تحت عنوان ” كن يقظاً ” والذي يهدف الى توعية المتدربين فكرياً ضد كل ما من شأنه التأثير بمفهوم المواطن الصالح والنافع لدينه ووطنه .

ولقد تحدث الشيخ علي القرني عن أهمية تعزيز الامن الفكري لدي الشباب لمواجهة الافكار المنحرفة والتوجيهات الخاطئة مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الوعي لدى الشباب لمواجهة مثل هذه الافكار وداعياً إلى التنبه لها ومعالجتها بالأساليب الصحيحة وشدد على أهمية تمتع الشباب بالشخصية المستقلة التي تتمتع بالحصانة الفكرية.

وبين رئيس وحدة التوجيه والإرشاد صالح بن علي آل زمانان أن المحاضرة تساهم في توجيه المتدربين التوجيه الصحيح وحمايتهم من الأفكار الخاطئة والهدامة ليكونوا مساهمين في بناء هذا الوطن .

موضحاً أن تنظيم هذه المحاضرة يأتي ضمن أنشطة وفعاليات الكلية التقنية بنجران المستمرة.