احدث الأخبار

الكلية التقنية بنجران تقيم محاضرة توعوية بعنوان ” كن يقظاً “
منطقة نجران
 هيئة السياحة تبدأ في تطبيق النظام المطور للترخيص للإرشاد السياحي
أبرز المواد
 قطاع محايل الصحي يكرم المتقاعدين والمتقاعدات
منطقة عسير
 وزير الداخلية يزور المديرية العامة للأمن العام بالرياض
أبرز المواد
 مدير تعليم تبوك يرفع الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة لدعم الابتعاث الخارجي
منطقة تبوك
 اكثر من 42 فنان وفنانة و8 ورش فنية للمبدعين الصغار بمهرجان الفن المعاصر بالجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 المجلس البلدي بـ”الشبحة” يزور شثاث وحي الخطة والجارة
منطقة تبوك
 الترفيه تطلق عدد من الفعاليات يتصدرها حفلة “تامر حسني” بجدة
منطقة الرياض
 مركز البابطين ينجح في إجراء 5 عمليات عالية الخطورة لزراعة الصمام الاورطي عبر القسطرة التداخلية في يوم واحد
المنطقة الشرقية
 مختصون يحذرون .. مخاوف صناعة الحديد السعودية من القرار في تحويل صادرات فوائض أنتاج الدول المفروض عليها قانون الرسوم الحمائية لاسواق بديلة وتعويض عجز التصدير للسوق الأمريكية
أبرز المواد
 مدير تعليم نجران يتفقد مدارس حبونا
منطقة نجران
 «تكفى يا سعد» .. قاتل ابن عمه: غسلوا مخي من خلال الإنترنت
أبرز المواد
تعرف على إمكانيات المركبة العسكرية “همفي”

تعرف على إمكانيات المركبة العسكرية “همفي”

أبرز المواد
شاهد.. المفتي: جلوس المرأة مع أقارب زوجها أمر خطير يفتح الباب للشيطان

شاهد.. المفتي: جلوس المرأة مع أقارب زوجها أمر خطير يفتح الباب للشيطان

أبرز المواد
لحديثي التخرج.. “بترورابغ” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج التوظيف

لحديثي التخرج.. “بترورابغ” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج التوظيف

أبرز المواد
توقعات بتكون سحب رعدية ممطرة خلال 10 أيام قادمة بسبب ظاهرة “سحب الحمل الحراري”

توقعات بتكون سحب رعدية ممطرة خلال 10 أيام قادمة بسبب ظاهرة “سحب الحمل الحراري”

أبرز المواد

الكلية التقنية بنجران تقيم محاضرة توعوية بعنوان ” كن يقظاً “

الكلية التقنية بنجران تقيم محاضرة توعوية بعنوان ” كن يقظاً “
http://almnatiq.net/?p=558758
المناطق - نجران

أقامت الكلية التقنية بنجران ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد وبالتعاون مع فرع وزاة الشؤون الإسلامية بالمنطقة محاضرة توعوية تحت عنوان ” كن يقظاً ” والذي يهدف الى توعية المتدربين فكرياً ضد كل ما من شأنه التأثير بمفهوم المواطن الصالح والنافع لدينه ووطنه .

ولقد تحدث الشيخ علي القرني عن أهمية تعزيز الامن الفكري لدي الشباب لمواجهة الافكار المنحرفة والتوجيهات الخاطئة مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الوعي لدى الشباب لمواجهة مثل هذه الافكار وداعياً إلى التنبه لها ومعالجتها بالأساليب الصحيحة وشدد على أهمية تمتع الشباب بالشخصية المستقلة التي تتمتع بالحصانة الفكرية.

وبين رئيس وحدة التوجيه والإرشاد صالح بن علي آل زمانان أن المحاضرة تساهم في توجيه المتدربين التوجيه الصحيح وحمايتهم من الأفكار الخاطئة والهدامة ليكونوا مساهمين في بناء هذا الوطن .

موضحاً أن تنظيم هذه المحاضرة يأتي ضمن أنشطة وفعاليات الكلية التقنية بنجران المستمرة.

روابط ذات صلة

مدير تعليم نجران يتفقد مدارس حبونا

مدير تعليم نجران يتفقد مدارس حبونا
في اجراء طبي متقدم .. المنظار ينهي معاناة امراة من التواء قولوني في نجران

في اجراء طبي متقدم .. المنظار ينهي معاناة امراة من التواء قولوني في نجران
الكلية التقنية بنجران تنظم حملة للتبرع بالدم

الكلية التقنية بنجران تنظم حملة للتبرع بالدم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*