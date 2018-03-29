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الأمير أحمد بن فهد يطلع على التجهيزات الأمنية لرجال الأمن بالشرقية

الأمير أحمد بن فهد يطلع على التجهيزات الأمنية لرجال الأمن بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=558759
الدمام - عبدالله السعيدي

قام صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بزيارة لمقر شرطة المنطقة الشرقية مساء اليوم الخميس وكان في استقبال سموه مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش ونائبه وعدد من المساعدين ومدراء الشرط ومدراء إدارات أفرع الأمن العام حيث اطلع سموه على عدد من التجهيزات الأمنية لرجال الأمن والتي تمكنهم من أداء مهامهم على اكمل وجه ومنها تجهيزات المختصين بالتعامل مع  الاسلحة والمتفجرات وقوة المهام والواجبات الخاصة ، كما تفقد سموه مركز العمليات الأمنية ( ٩٩٩ ) واستمع لشرح موجز عن ما يقوم به المختصون بمركز العمليات الامنية من مهام واجراءات بدءً من استقبال البلاغات هاتفيا أو عبر أنظمة الاتصال اللاسلكية المتقدمة والمرتبطة مع العاملين بالميدان وحتى الانتهاء من الاجراءات اللازمة لتقييد البلاغ وتسليمه الكترونيا لمركز الشرطة المعني به .

كما تفقد سموه مبنى إدارة الأدلة الجنائية واطلع على عدد من الاقسام الحيوية بالإدارة والمعنية بالتعامل مع الحوادث الجنائية والكشف عنها من خلال أحدث الطرق والاساليب التقنية والفنية .

كما اطلع سموه على عدد من الشعب والأقسام تضمنت شعبة الأسلحة والآثار والمعنية بالتعامل مع الآثار الجنائية والاسلحة التي يتم رفعها من مسرح الحادث واطلع سموه على عدد من الاسلحة المستخدمة في حوادث جنائية ، كما شملت كذلك شعبة التزييف والتزوير المعنية بالتعامل مع الحوادث المرتبطة بتزوير المستندات وتزوير العملات ، وتفقد سموه  شعبة جرائم الحاسب الالي وما تحتويه من تجهيزات تقنية عالية تمكن المختصين من التعامل مع اجهزة الحاسب الالي والتجهيزات التقنية الاخرى مثل الهواتف والالواح الذكية واستخلاص الدليل الرقمي منها و تحريزه لتقديمها للقضاء.

وشملت كذلك زيارة سموه جولة على شعبة تحقيق الشخصية “البصمات”  وشعبة المختبرات الجنائية والتي تحتوي على فحوص DNA “الفحوص الوراثية” وفحوص الكيمياء الجنائية وبالاضافة لشعبة معاينة مسارح الحوادث الجنائية . وغادر بعدها سموه محفوفا بحفظ الله ورعايته .

 

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