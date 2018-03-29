دورة تدريبية لتنمية المهارات ينظمها “قياس” بجامعة الملك عبدالعزيز

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يعقد المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم وبالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة مساء يوم الأربعاء القادم 18 رجب 1439ه، دورة تدريبية مجانية في محافظة جدة بعنوان ” الذاكرة العجيبة .. مهارات الحفظ والتذكر” وذلك في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز.

وتهدف الدورة التي سيقدمها المدرب علي الحربي، إلى تنمية مهارة التذكر واسترجاع المعلومات، كما يقدم خلالها عرضاً لطريقة عمل الدماغ، وكيفية حفظ واسترجاع المعلومات، والمعتقدات السلبية التي تؤثر على الحفظ، وأساليب الحفظ المتعددة، والخريطة الذهنية ودورها في تلخيص المعلومات وتسهيل عملية تذكرها.

وتأتي هذه الدورة امتداداً لبرنامج المسؤولية المجتمعية الذي يقدمه المركز الوطني للقياس، والذي يسهم في تطوير القدرات والمهارات، ويساهم في تطوير التعليم والمجتمع، وهي متاحة للجميع، ويمكن التسجيل مجانًا من خلال بوابة المركز الالكترونية www.qiyas.org .