احدث الأخبار

“الفيصل” يطلق فعاليات قافلة “ملتقى مكه الثقافي” على الواجهة البحرية الجديدة غداً
منوعات
 دورة تدريبية لتنمية المهارات ينظمها “قياس” بجامعة الملك عبدالعزيز
منطقة مكة المكرمة
 الكلية التقنية بنجران تقيم محاضرة توعوية بعنوان ” كن يقظاً “
منطقة نجران
 هيئة السياحة تبدأ في تطبيق النظام المطور للترخيص للإرشاد السياحي
أبرز المواد
 قطاع محايل الصحي يكرم المتقاعدين والمتقاعدات
منطقة عسير
 وزير الداخلية يزور المديرية العامة للأمن العام بالرياض
أبرز المواد
 مدير تعليم تبوك يرفع الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة لدعم الابتعاث الخارجي
منطقة تبوك
 اكثر من 42 فنان وفنانة و8 ورش فنية للمبدعين الصغار بمهرجان الفن المعاصر بالجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 المجلس البلدي بـ”الشبحة” يزور شثاث وحي الخطة والجارة
منطقة تبوك
 الترفيه تطلق عدد من الفعاليات يتصدرها حفلة “تامر حسني” بجدة
منطقة الرياض
 مركز البابطين ينجح في إجراء 5 عمليات عالية الخطورة لزراعة الصمام الاورطي عبر القسطرة التداخلية في يوم واحد
المنطقة الشرقية
 مختصون يحذرون .. مخاوف صناعة الحديد السعودية من القرار في تحويل صادرات فوائض أنتاج الدول المفروض عليها قانون الرسوم الحمائية لاسواق بديلة وتعويض عجز التصدير للسوق الأمريكية
أبرز المواد
تعرف على إمكانيات المركبة العسكرية “همفي”

تعرف على إمكانيات المركبة العسكرية “همفي”

أبرز المواد
شاهد.. المفتي: جلوس المرأة مع أقارب زوجها أمر خطير يفتح الباب للشيطان

شاهد.. المفتي: جلوس المرأة مع أقارب زوجها أمر خطير يفتح الباب للشيطان

أبرز المواد
لحديثي التخرج.. “بترورابغ” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج التوظيف

لحديثي التخرج.. “بترورابغ” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج التوظيف

أبرز المواد
توقعات بتكون سحب رعدية ممطرة خلال 10 أيام قادمة بسبب ظاهرة “سحب الحمل الحراري”

توقعات بتكون سحب رعدية ممطرة خلال 10 أيام قادمة بسبب ظاهرة “سحب الحمل الحراري”

أبرز المواد

242 مبادرة و3 أيام مستمرة من الإبداع في القافلة..

“الفيصل” يطلق فعاليات قافلة “ملتقى مكه الثقافي” على الواجهة البحرية الجديدة غداً

“الفيصل” يطلق فعاليات قافلة “ملتقى مكه الثقافي” على الواجهة البحرية الجديدة غداً
http://almnatiq.net/?p=558770
المناطق - جدة

تنطلق غداً الجمعة قافلة ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة، والذي يعد الحدث الأكبر على مستوى المنطقة الغربية, ويعطي إشارة الانطلاق فيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وقائد التنمية في المنطقة.
وتعتبر القافلة التجمع الأكبر على مستوى المنطقة، فهي تجمع المحافظات الخمسة، مكة جدة، الطائف، القنفذة والليث، إضافة الى 58 جهة حكومية وأهلية ما بين الجامعات وإدارات التعليم، والقطاع الخاص، أضف إلى ذلك كله 470 متطوع يديرون القافلة وينظمون حركة الجماهير فيها.
وتضم قافلة ملتقى مكة الثقافي, عقدا فريدا من الأفكار والمبادرات التي ستقدمها الجهات الحكومية للحضور والجماهير، فاستعدت 12 جهة لتقديم خدماتها بشكل مباشر للمواطنين والمقيمين، وعلى مستوى الأفراد ستتواجد الأحوال المدنية لتقديم خدماتها على شقين الأول تعريفياً يقدم الإرشاد والتثقيف والتوعية والرد على استفسارات الجمهور وما توصلت إليه الاحوال من تقنيات إلكترونية كان آخرها تعريف الآباء على الأبناء إلكترونياً دون حضور الأب لمقر الأحوال، فيما سيكون الجانب الآخر عبر تقديم العديد من الخدمات كإصدار بطاقة جديدة وبدل تالف وشهادات الميلاد وبطاقة العائلة وكافة الخدمات عبر العربة المتنقلة والتي تمثل مبادرة “نأتي إليك”، وعلى المستوى الأمني يعكف رجال الأمن في القافلة على تقديم المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم للمشاركة في القافلة”.
وتستمر فعاليات القافلة على مدى 3 أيام، فعلى البحر تشارك 31 من الوسائط البحرية ما بين السفن والقوارب والدبابات البحرية، وفي البر يتقدم القافلة 80 دراجا موزعين على دراجات نارية وأخرى هوائية، مع قرابة 59 مركبة مشاركة.
ويحرص أهالي منطقة مكة المكرمة على الحضور والمشاركة في القافلة، فهي تجمع احتياجات أبناء المنطقة في مكان واحد، وتطرح مبادراتها حلولا للمشاكل التي تواجههم، وتغطي الجوانب الصحية والثقافية والتقنية التي تلامس الواقع وتحقق رغبات المجتمع.

روابط ذات صلة

“سار” راعي مشارك في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2018

“سار” راعي مشارك في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2018
ما خطورة استعمال الهاتف الذكي قبل النوم؟

ما خطورة استعمال الهاتف الذكي قبل النوم؟
تعرف على إمكانيات المركبة العسكرية “همفي”

تعرف على إمكانيات المركبة العسكرية “همفي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*