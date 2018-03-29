“الفيصل” يطلق فعاليات قافلة “ملتقى مكه الثقافي” على الواجهة البحرية الجديدة غداً

المناطق - جدة

تنطلق غداً الجمعة قافلة ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة، والذي يعد الحدث الأكبر على مستوى المنطقة الغربية, ويعطي إشارة الانطلاق فيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وقائد التنمية في المنطقة.

وتعتبر القافلة التجمع الأكبر على مستوى المنطقة، فهي تجمع المحافظات الخمسة، مكة جدة، الطائف، القنفذة والليث، إضافة الى 58 جهة حكومية وأهلية ما بين الجامعات وإدارات التعليم، والقطاع الخاص، أضف إلى ذلك كله 470 متطوع يديرون القافلة وينظمون حركة الجماهير فيها.

وتضم قافلة ملتقى مكة الثقافي, عقدا فريدا من الأفكار والمبادرات التي ستقدمها الجهات الحكومية للحضور والجماهير، فاستعدت 12 جهة لتقديم خدماتها بشكل مباشر للمواطنين والمقيمين، وعلى مستوى الأفراد ستتواجد الأحوال المدنية لتقديم خدماتها على شقين الأول تعريفياً يقدم الإرشاد والتثقيف والتوعية والرد على استفسارات الجمهور وما توصلت إليه الاحوال من تقنيات إلكترونية كان آخرها تعريف الآباء على الأبناء إلكترونياً دون حضور الأب لمقر الأحوال، فيما سيكون الجانب الآخر عبر تقديم العديد من الخدمات كإصدار بطاقة جديدة وبدل تالف وشهادات الميلاد وبطاقة العائلة وكافة الخدمات عبر العربة المتنقلة والتي تمثل مبادرة “نأتي إليك”، وعلى المستوى الأمني يعكف رجال الأمن في القافلة على تقديم المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم للمشاركة في القافلة”.

وتستمر فعاليات القافلة على مدى 3 أيام، فعلى البحر تشارك 31 من الوسائط البحرية ما بين السفن والقوارب والدبابات البحرية، وفي البر يتقدم القافلة 80 دراجا موزعين على دراجات نارية وأخرى هوائية، مع قرابة 59 مركبة مشاركة.

ويحرص أهالي منطقة مكة المكرمة على الحضور والمشاركة في القافلة، فهي تجمع احتياجات أبناء المنطقة في مكان واحد، وتطرح مبادراتها حلولا للمشاكل التي تواجههم، وتغطي الجوانب الصحية والثقافية والتقنية التي تلامس الواقع وتحقق رغبات المجتمع.