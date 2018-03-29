فوائد اليانسون المغلي

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عُرف اليانسون منذ قديم الزمن؛ إذ كان يستخدمه الفراعنة في مصر آنذاك لغايات علاجية نظراً لخصائصه الفعالة وتركيبته الفريدة التي تجعله يتصدّر قائمة الأعشاب النافعة للجسم، واليانسون بذور بيضويّة رمادية اللون ذات رائحة عطرة مميّزة ومنعشة تشبه رائحة الشمر إلى حد كبير، وهي تفقد صلاحيّتها بسرعة؛ لذا نجدها تباع مجفّفةً على شكل مسحوق كي تحتفظ بموادها وفعاليتها ورائحتها الزكية لأطول مدةٍ ممكنة. يُزرع اليانسون بشكلٍ كبير في المناطق الساحلية وتناسبه الأجواء الاستوائيّة؛ لذا ينمو بكثرة في منطقة حول البحر الأبيض المتوسط في تركيا ومصر وأوروبا وسوريا والمكسيك ومناطق من تشيلي وروما وغيرها، ولعلّ أبرز استخدامات اليانسون تتلخّص في كونه منكّه شهي لطهي الأطعمة، كما يُستخدم كمشروب ساخن كالشاي لأغراض علاجية، وغالباً ما تتمّ إضافة بذوره في تصنيع الكثير من الأغذية كالمعجنات والخبز والبسكويت والكيك والكعك، كما يدخل زيت اليانسون” الأثينول ” في تصنيع بعض معاجين الأسنان ومطهرات الفم . إعلان inRead invented by Teads ويعدّ اليانسون غنيّاً بمعادن عدّة؛ كالكالسيوم، والفسفور، والمنغنيز، والمغنيسيوم، والزنك، والنحاس، والحديد، كما يحتوي على زيوت عطرية ومجموعة من البروتينات والألياف ومضادات الأكسدة ونسبة من الكربوهيدرات والفلافونيدات والأحماض الدهنية والبيتاكاروتينات. فوائد مغلي اليانسون يفيد شراب اليانسون في تنشيط عمل الجهاز الهضمي وتحسين أدائه؛ فهو طارد لغازات البطن ومعالج للنفخة عند الكبار والرضّع أيضاً، كما يليّن الأمعاء ويمنع الإمساك، ويفتح الشهية، ويسكّن المغص والتشنجات في البطن، ويعالج عسر الهضم والحرقة في المعدة، ويمنع التهابات القولون، كما يعالج القيء والإسهال. يساعد على تنظيم اضطرابات الدورة الشهرية لدى الإناث، ويحفز على الإنجاب والحمل، لاحتوائه على مواد مشابهه للإستروجين الأنثوي، كما يزيد من إفراز الحليب لدى الأم المرضع، وهو ذو فائدة كبيرة في تسكين آلام الطمث ويسهّل لحظات ولادة الجنين. يهدّئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء العام، لذا يوصف لعلاج التشنّجات العصبيّة ومشاكل القلق والتوتر، كما أنه يفيد في حل مشكلة الأرق المزمن وقلة النوم خلال الليل . يساعد على تخفيف آلام الصداع العادي والنصفي “الشقيقة”. يحتوي اليانسون على مواد مضادّة للالتهابات والبكتيريا والطفيليات والجراثيم، وهو مطهّر عام للجسم يحتوي على مضادات أكسدة تقي من الأمراض وتطرد السموم خارج الجسم . يحسّن أداء الجهاز التنفسي، ويطرد البلغم من الحلق ويلطف الشعب الهوائية ويعالج التهابات واحتقانات الصدر والبلعوم، كما يطهّر الفم ويقتل البكتيريا فيه، وله تأثير فعّال في علاج الربو الشعبي والتهاب الجيوب الأنفيّة والإنفلونزا والزكام. يعالج الضعف الجنسي ويزيد الرغبة الجنسية وشهوة الجماع لدى الرجل والمرأة.