اخبار من غرفة الشرقية – نظام (مجتمع الموانيء) سيعالج العديد من التحديات على الجمارك والموانيء

المناطق - الدمام

اقترح مخلصو ن جمركيون في المنطقة الشرقية بإعادة النظر في رسوم تأمين الحاويات التي يفرضها الوكلاء الملاحيون على المخلصين الجمركيين.

جاء ذلك ، خلال ورشة عمل نظمتها اليوم الخميس (29/3/2018) غرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة تيسير لتحسين أداء الاعمال ومجلس الغرف السعودية، وخصصت لرصد الملاحظات على الجمارك والموانيء، ومن ثم رفعها إلى اللجنة، وقد تم توزيع استبانات لحصر الملاحظات وتحديد الجهات التي ترد عليها، مع وجود خانة معينة لمقترحات الحلول.

وكشفت الورشة عن وجود خطط كبيرة تعتمدها الهيئة العامة للموانيء والتي من أبرزها إدخال كافة الجهات العاملة في أي ميناء سعودي في نظام آلي تحت مسمى (مجتمع الموانيء)، واجراء التجديد في نظام تبادل المعلومات، والحلول الكثيرة التي تحول دون الاسراع في إنهاء عملية التخليص، وكذلك التنظيم الجديد لهيئة المواصفات تجعل المستورد يجرى كافة فحوصات سلامة السلعة، فضلا عن جهود الهيئة لتوحيد الاجراءات الجمركية بين المنافذ السعودية.

وأكدوا خلال الورشة التي حضرها عدد كبير من المخلصين الجمركيين، والمستثمرين في الإستيراد والتصدير على أهمية تفعيل عملية الربط الآلي بين الجمارك والموانيء، حتى يتبين كافة عوامل التأخير في عملية تخليص البضائع، كما دعوا إلى حصر التعاملات المالية بين التاجر والمصدّر .

كما لفتوا إلى ضرورة أن إيجاد ساحات خاصة موحدة للصادر من الموانيء، وساحات أخرى مخصصة للوارد إلى الموانيء وذلك لتحقيق الانسيابية في العملية في الموانئ .