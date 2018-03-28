أمير الجوف يلتقي وزيري العدل والخدمة المدنية في الرياض

المناطق - الجوف

أكد صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف أن احتياجات ومشاريع المنطقة تحضى باهتمام سموه الكريم والتي يسعى من خلال ‏لقاءات سموه بالوزراء لتلبيتها وفق توجيهات ولاة الأمر وتطلعات أهالي منطقة الجوف كافة.

وفي هذا السياق التقى سموه اليوم في الرياض، بمعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد

الصمعاني، الذي رحب بسموه وقدم له التهنئة بمناسبة الثقة الملكية بتعيين سموه أميراً لمنطقة الجوف، وتم بحث عدداً من الموضوعات التي تهم مرافق وزارة العدل ودعم الدوائر العدلية، واستكمال إنشاء مباني مرافق الوزارة في مدينة سكاكا والمحافظات ، مشيدآ سموه بما يحضى به القضاء من دعم ورعاية واستقلالية تامة منذ تأسيس هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ” رحمه الله ” وحتى عهدنا الزاهر عهد ملك الحزم والعزم.

كما قام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بالاجتماع بمعالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، الذي رحب بسموه وقدم له التهنئة بمناسبة الثقة الملكية بتعيين سموه أميراً لمنطقة الجوف، وتم خلال اللقاء استعراض عدداً من الموضوعات والتي من شأنها رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية وتطوير أداء الموظفين والتي ركزت عليها رؤية المملكة 2030 ومن اهمها الحاجة لوضع اليات عمل وخطط تساهم في تطوير القوى البشرية وإعادة تأهيلها وبما يتفق مع برنامج التحول الوطني 2020 خصوصا مع زيادة عدد الموظفين خلال السنوات الماضية وزيادة الحاجة للتدريب والاستشارات واقامة الندوات وورش العمل .ونوه سمو أمير منطقة الجوف بالدعم غير المحدود من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع”حفظهما الله” للخدمة المدنية وبرامجها للتنمية البشرية في بلادنا الغالية