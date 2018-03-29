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ختام دورة الفن التشكيلي باملج

ختام دورة الفن التشكيلي باملج
http://almnatiq.net/?p=558796
املج - فايز السميري
اختتمت دورة الفن التشكيلي صباح اليوم بحضور رئيس المجلس البلدي ، نائب رئيس لجنة التنمية السياحية اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني ومدير مكتب التعليم هاشم الشريف ومدير مكتب الاثار احمد رحيمي العلاطي وعدد من الفنانيين التشكيليين واعيان المحافظة ، وقدمتها البروفيسورة جوليا اولسون من جامعة دار الحكمة بجده على فترتين صباحية للرجال ومسائية للنساء في القلعة التاريخية واطلع الحضور على معرض للوحات المدربة واستمعوا الى شرح عن كل لوحة منها فيما تخلل الدورة التي استمرت لاسبوع ورش عمل شارك فيها المتدربين وشهد الختام عرض لاعمالهم التي ابهرت الحضور والنتائج السريعة التي عكست إلمام المتدربين والمتدربات لما قدم لهم من اسس هذا الفن.
وذكر الفنان التشكيلي المعلم احمد الحصيني ان المتدربين تعرفوا على الاساسيات الاربع وهي الزوايا والخطوط ، المحيط او الفضاءات للتركيز على الجانب الايمن من الدماغ المسؤول عن الابداع والخروج عن الواقع،  العلاقات بين الخطوط وتباين الالوان ، والظل والاضاءة.
من جهته أكد مدير تعليم املج على نقل الخبرات بين الزملاء الذين لم يتمكنوا من حضور الدورة وبالتالي نقلها للطلاب والطالبات.
وفي الختام قدمت البروفيسورة شهادة شكر ودرع لمدير التعليم معربة عن شكرها لحرصهم على حضور المعلمات والطالبات والمعلمين والطلاب للدورة التي استفاد منها 32 متدرب ومتدربة كما كرمت مدير مكتب الاثار ورجل الاعمال فيصل خيرالله.

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