احدث الأخبار

سفارة المملكة في بريطانيا تؤكد على الاتصال مع السلطات بشأن المنشورات المسيئة
أبرز المواد
 القتل تعزيراً لإرهابي أطلق النار على رجال الأمن وتعاون مع إرهابيين في القطيف
أبرز المواد
 “طيران أديل” يتسلم الطائرة السادسة من طراز إيرباص A320
أبرز المواد
 الشيخ يعلن إنسحاب قطر من البطولة العربية للأندية
أبرز المواد
 رئيس وزراء فلسطين: القيادة الفلسطينية لن تخضع للابتزاز ولن تقايض الحقوق بالمال السياسي
أبرز المواد
 بحضور “الغانمي” اختتام تأسيسية محايل و”آل شريم” يكرم المشاركين
منطقة عسير
 ختام دورة الفن التشكيلي باملج
منطقة تبوك
 لماذا لا يقاعد كبار الضباط ممن تجاوزت خدمتهم “35” عام وإفساح المجال لدماء جديدة؟
أبرز المواد
 أمير الجوف يلتقي وزيري العدل والخدمة المدنية في الرياض
منطقة الجوف
 اخبار من غرفة الشرقية – نظام (مجتمع الموانيء) سيعالج العديد من التحديات على الجمارك والموانيء
المنطقة الشرقية
 فوائد اليانسون المغلي
أبرز المواد
 أمير تبوك يواسي أسرة الشيخ عايش بن حمود البلوي
أبرز المواد
تعرف على إمكانيات المركبة العسكرية “همفي”

تعرف على إمكانيات المركبة العسكرية “همفي”

أبرز المواد
لحديثي التخرج.. “بترورابغ” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج التوظيف

لحديثي التخرج.. “بترورابغ” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج التوظيف

أبرز المواد
شاهد.. المفتي: جلوس المرأة مع أقارب زوجها أمر خطير يفتح الباب للشيطان

شاهد.. المفتي: جلوس المرأة مع أقارب زوجها أمر خطير يفتح الباب للشيطان

أبرز المواد
استشهاد 3 من منسوبي حرس الحدود في العارضة

استشهاد 3 من منسوبي حرس الحدود في العارضة

أبرز المواد

الشيخ يعلن إنسحاب قطر من البطولة العربية للأندية

الشيخ يعلن إنسحاب قطر من البطولة العربية للأندية
http://almnatiq.net/?p=558806
المناطق _ الرياض

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن اعتذار قطر من المشاركة في البطولة العربية رسمياً.

وكان الاتحاد العربي قد أقر نظاماً جديداً للبطولة العربية للأندية في نسختها الجديدة لموسم 2018 – 2019، والتي ستنطلق أغسطس المقبل، وخاطب على ضوء ذلك اتحادات الدول العربية، باختياره الفرق الـ32 المشاركة في النسخة الجديدة.

يشار إلى أن الاتحاد العربي لكرة القدم وقع قبل أيام، اتفاقية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، تتضمن مشاركة أندية: الهلال، والاتحاد، والأهلي، في البطولة.

روابط ذات صلة

سفارة المملكة في بريطانيا تؤكد على الاتصال مع السلطات بشأن المنشورات المسيئة

سفارة المملكة في بريطانيا تؤكد على الاتصال مع السلطات بشأن المنشورات المسيئة
القتل تعزيراً لإرهابي أطلق النار على رجال الأمن وتعاون مع إرهابيين في القطيف

القتل تعزيراً لإرهابي أطلق النار على رجال الأمن وتعاون مع إرهابيين في القطيف
“طيران أديل” يتسلم الطائرة السادسة من طراز إيرباص A320

“طيران أديل” يتسلم الطائرة السادسة من طراز إيرباص A320

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*