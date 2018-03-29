الشيخ يعلن إنسحاب قطر من البطولة العربية للأندية

المناطق _ الرياض

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن اعتذار قطر من المشاركة في البطولة العربية رسمياً.

وكان الاتحاد العربي قد أقر نظاماً جديداً للبطولة العربية للأندية في نسختها الجديدة لموسم 2018 – 2019، والتي ستنطلق أغسطس المقبل، وخاطب على ضوء ذلك اتحادات الدول العربية، باختياره الفرق الـ32 المشاركة في النسخة الجديدة.

يشار إلى أن الاتحاد العربي لكرة القدم وقع قبل أيام، اتفاقية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، تتضمن مشاركة أندية: الهلال، والاتحاد، والأهلي، في البطولة.