“طيران أديل” يتسلم الطائرة السادسة من طراز إيرباص A320

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تسلم “طيران أديل” التابع للخطوط الجوية العربية السعودية اليوم، طائرةً الطائرة السادسة من طراز إيرباص A320، التي تأتي ضمن الاتفاقية المبرمة مع شركة إيرباص الأوربية، ويتم بموجبها الاستحواذ على 8 طائرات من نفس الطراز، حيث تمثل جميعها جزءاً من أسطول الشركة الأولي، ومن المتوقع أن يرتفع عدد طائراته إلى 11 طائرة بنهاية عام 2018 وما بين 25 و 50 طائرة بحلول عام 2023.

وقد غادرت الطائرة الجديدة التي أطلق عليها اسم (القوس) مطار هامبورغ بألمانيا عصر اليوم، بقيادة طاقم قيادة جوي سعودي مكون من مدير العمليات بطيران أديل الكابتن أحمد الحميد، والكابتن نهار البركاتي، وتصل بمشية الله مطار الملك عبدالعزيز بجدة مساءً، والطائرة هي من عائلة إيرباص A320ceo وتتميز بتزويدها بمحركات من نوع (CFM)، وبمقصورة ركاب من درجة واحدة تضم 186 مقعدًا من نوع “ريكارو” تأتي بقياس 18 بوصة، وتقدم مستويات عالية من الراحة للمسافرين، كما تم تجهيزها بمنافذ (يو إس بي USB ) وحامل للأجهزة الإلكترونية الخاصة.