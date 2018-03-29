سفارة المملكة في بريطانيا تؤكد على الاتصال مع السلطات بشأن المنشورات المسيئة

المناطق _ متابعات

طمأنت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة المواطنين.

وأوضحت في بيان لها اليوم الخميس أنها على اتصال مع السلطات البريطانية بشأن محتويات المنشورات المسيئة التي يتم تداولها.

وأشارت السفارة أن السلطات البريطانية تأخذ جريمة الكراهية الدينية بمنتهى الجدية، داعية أي شخص يعتقد أنه وقع ضحية لمثل هذه الجريمة على الاتصال بالشرطة المحلية التابعة لها على الرقم 101.

وأهابت السفارة جميع مواطنيها المتواجدين بالمملكة المتحدة أن يتبعوا أي تعليمات تصدرها سلطات المملكة المتحدة وتوخي الحذر والحيطة، والتواصل مع أرقام السفارة في حالة الطوارئ.