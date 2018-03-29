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ضمان الرياض يثقف “60” امرأة ضمانية بأهمية العمل في الملتقى الوظيفي الأول

ضمان الرياض يثقف “60” امرأة ضمانية بأهمية العمل في الملتقى الوظيفي الأول
http://almnatiq.net/?p=558828
المناطق _ الرياض

افتُتح صباح أمس الملتقى الوظيفي الأول لمستفيدات الضمان الاجتماعي الذي نظمته الإدارة العامة للتمكين بالتعاون مع مكتب الضمان الاجتماعي الرئيسي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بحضور ما يربو عن “60” مستفيدة قادرة على العمل.

وبدأ الملتقى بمحاضرة تحدثن فيها الأخصائيات بقسم التمكين سارة العتيبي، سارة الفايز، نورة الدوسري، عن أهمية العمل في الإسلام وثقافة العمل والتحول من أسر رعوية إلى أسر تنموية منتجة، حيث وضحن أنواع العمل والبرامج التي يقدمها صندوق هدف للمرأة العاملة مثل برنامج  قرة وبرنامج وصول، والعمل الحر وآلية التسجيل فيه، بالإضافة إلى تطرقهن للمقابلة الشخصية وكيفية تجاوزها وأفضل الطرق لكتابة السيرة الذاتية وتسويق المهارات والقدرات بطريقة تُرغب أصحاب الأعمال باستقطابهن للوظائف المتاحة، لتختتم المحاضرة بتحدث إحدى المستفيدات عن قصة نجاحها وتحولها إلى امرأة منتجة قادرة على تحمل مسؤولية نفسها وأسرتها، ثم انطلقت بعد ذلك المقابلات الشخصية بين المستفيدات ورواد الأعمال ومسؤولي الجهات التجارية، تمهيداً لقبولهن في الوظائف المتاحة حسب رغباتهن والإمكانيات التي يتمتعن بها.

وذكر مساعد مدير عام فرع الوزارة للضمان الاجتماعي صالح الدخيل، أن هذا الملتقى يستهدف قرابة 500 امرأة ضمانية قادرة على العمل في مدينة الرياض، وسوف يقام على عدة مراحل، حيث حضر هذا الملتقى عدد من مسؤولي التوظيف في كبرى الشركات والمصانع المتخصصة بالحلويات، وسيكون هناك ملتقيات أخرى تستهدف مهناً أخرى بعضها للرجال وبعضها الآخر للنساء، موضحاً أن تحويل الأسر من الرعوية إلى التنموية هو جزء من أهداف الوزارة في تحقيق رؤية 2030.

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