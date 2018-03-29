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المبعوث الأممي لليبيا يحذّر من “اقتصاد الظل”

المبعوث الأممي لليبيا يحذّر من “اقتصاد الظل”
http://almnatiq.net/?p=558834
المناطق _ طرابلس

حذر المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة من تبعات التهريب واقتصاد الظل وتأثيره على الأوضاع في ليبيا، داعياً إلى التصدي للسوق السوداء “ووقف نهب المال العام”.
وأكد سلامة وفقاً لمصادر إعلامية، أنه لا يمكن حل الصراع الدائر في البلاد دون القضاء على الاقتصاد الأسود، مطالباً الفاعلين الدوليين بفرض عقوبات على “المهربين الكبار”.
وأضاف سلامة “أعتقد أن هذه هي أهم قضية في ليبيا اليوم، إنها لب الأمر في ليبيا، على الأقل في رأيي المتواضع” موضحاً أن التخلص من اقتصاد الظل يتطلب “جهدا بعزيمة قوية” من الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والقوى الأجنبية.
وشدد سلامة على انه يعمل على إقناع المجتمع الدولي بأن أي اتفاق سياسي لتوحيد الفصائل المتناحرة في طرابلس وشرق ليبيا لن يكون سوى اتفاق “شكلي” دون القضاء على اقتصاد الظل.
واستطرد “إنه تحد كبير، أعتقد أن علينا أن نبدأ في تحميلهم التبعات وفضحهم، وأظن أننا بحاجة للنظر في تحويلات الأموال”.

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