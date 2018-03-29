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وكيل إمارة منطقة الباحة يلتقي طلاب برنامج عيش السعودية

وكيل إمارة منطقة الباحة يلتقي طلاب برنامج عيش السعودية
http://almnatiq.net/?p=558844
المناطق _ الباحة

التقى وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق بمكتبه بالإمارة اليوم , مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة زاهر محمد الشهري, يرافقه عدد من المشرفين, وطلاب مدارس منطقة الرياض ، الذين يزورون المنطقة ضمن برنامج عيش السعودية.
ورحب الدكتور اللويحق في بداية اللقاء بالضيوف مؤكداً حرص سمو أمير المنطقة على دعم السياحة وتطويرها في المنطقة لتحقيق تطلعات ورؤى حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – التي أولت السياحة اهتمامها وتطويرها, مشيراً إلى استفادة الطلاب من هذا البرنامج وتعرفهم على جوانب مضيئة في مناطق المملكة ومنطقة الباحة, مقدماً شكره لهيئة السياحة والتراث الوطني على تنفيذ هذه البرامج الهادفة إلى تعزيز وتنمية السياحة الداخلية .
وأبدى وفد الطلاب إعجابهم بما رأوه من مقومات سياحية وتنوع جغرافي بمنطقة الباحة, مقدمين شكرهم لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه لقطاع السياحة بالمنطقة كما قدموا شكرهم لوكيل الإمارة على استقبالهم.
من جهه أخرى أوضح زاهر بن محمد الشهري أن برنامج عيش السعودية يعد برنامج وطني يدعو المواطن والمواطنة لاكتشاف وطنهم من خلال المشاركة في رحلات يعيش من خلالها التاريخ الوطني وتزيد من معرفته لوطنه بشكل أعمق، وتسهم في تقوية ارتباطه به وبتاريخه, وفي بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته ووحدته ومنجزاته والمساهمة في بناء مستقبله.

 

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