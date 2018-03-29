روسيا تطرد 60 دبلوماسيا أمريكيا وتغلق قنصلية واشنطن في سان بطرسبرغ

المناطق _ وكالات

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس، أن بلاده قررت طرد 60 دبلوماسيا أمريكيا، وإغلاق قنصلية واشنطن في سان بطرسبرغ، وذلك على خلفية أزمة تسميم الجاسوس الروسي السابق في بريطانيا.

وقال لافروف إن “روسيا سترد بالمثل على طرد دبلوماسيينا”، مشيرا إلى أنها “استدعت سفير الولايات المتحدة في موسكو”.