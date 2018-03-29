اتفاقية تمويل بين أكاديمية إكسفورد للطيران وبنك الإنماء

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وقعت أكاديمية إكسفورد للطيران وبنك الإنماء اليوم, اتفاقية تمويل الرسوم الدراسية للطلاب الملتحقين بالأكاديمية, بحضور معالي رئيس الهيئة العامة لطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

ووقع الاتفاقية من جانب أكاديمية إكسفورد للطيران الرئيس التنفيذي للأكاديمية العقيد طيار عثمان المطيري، فيما وقعها من جانب بنك الإنماء الرئيس التنفيذي لبنك الإنماء والعضو المنتدب عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس.

وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود دعم الهيئة لتوطين قطاع الطيران، ودعم سوق النقل الجوي بالكوادر الوطنية المؤهلة، حيث يشكل قطاع الطيران والنقل الجوي رافدًا هامًّا للاقتصاد الوطني, ويضطلع بدور كبير لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

وأشار معاليه إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني ستكون داعمه لكل مبادرة تصب في مصلحة توطين قطاع الطيران المدني في المملكة، حيث أن هذا التوجه يًعد واجبًا وطنيًّا على كل شركة سعودية واستثمارًا مجديًا للشركات السعودية والأجنبية العاملة بالمملكة، مقدمًا شكره للرئيس التنفيذي لأكاديمية إكسفورد للطيران, والرئيس التنفيذي لبنك الإنماء على عقد هذه الاتفاقية التي تصب في مصلحة الشركات العاملة في قطاع الطيران والنقل الجوي.