التونسي بن يوسف ينضم لتدريبات الاتفاق والإصابة تغيب هزازي حتى نهاية الموسم

المناطق _ الدمام

التحق مهاجم الاتفاق التونسي فخر الدين بن يوسف بتدريبات فريقه اليوم الخميس، وذلك بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في المعسكر الإعدادي لمونديال روسيا.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحت إشراف المدرب الوطني سعد الشهري؛ استعداداً لمواجهة الفتح غداً الجمعة على ملعبه في الدمام في ثاني مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري السعودي للمحترفين .

وعمد الشهري خلال التدريب إلى تكثيف الجرعات اللياقية والفنية وتخصيص حصة خاصة للتدرب على الكرات الثابتة.

من جهة أخرى كشف الفريق الطبي بالنادي عن إصابة لاعب الوسط علي هزازي بفتق رياضي، وتقرر على ضوئه غياب اللاعب عن المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وعلى الصعيد نفسه واصل مدافعو الفريق أحمد الحبيب، وعلي الزبيدي، وعلي الخيبري والمهاجم يوسف السالم برنامجهم التأهيلي تحت إشراف مدرب اللياقة بالنادي؛ سعياً لتجهيز عودتهم لتمثيل الفريق قبل مواجهة الاتحاد المقبلة في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.