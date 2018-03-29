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نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسر الشهيد العتيبي

نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لأسر الشهيد العتيبي
http://almnatiq.net/?p=558866
الرياض _ وليد الحمود
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لأسرة الشهيد الملازم طلال بن حسين العتيبي الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن .
وكان سمو نائب أمير منطقة الرياض قد أدى صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة العصر اليوم بجامع الراجحي.
وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الفقيد عن بالغ عزاءه في فقيد الوطن، مؤكداً على مايتحلى به رجال الأمن كافة، من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيهم ومشاعرهم ، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة .

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