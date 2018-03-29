“نجمة بانديني” تخطف كأس فرع وزارة النقل بالقصيم في سباق الفروسية

المناطق _ بريدة

شهد الحفل السادس والعشرون لميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم تنافساً حافلاً بالمتعة والندية والإثارة بين الجياد المشاركة نحو السعي لصدارة قائمة والمدربين والخيالة ، وذلك على كأس وجوائز فرع وزارة النقل بالقصيم وهديتي “سيارتين” مقدمتان من رجل الأعمال ناصر الدرع ، ورجل الأعمال نايف العليان.

حيث أنطلق الحفل والذي أقيم عصر يوم الخميس على مضمار الميدان بمدينة بريدة والمكون من تسعة أشواط جميعها أشعلت الفتيل وحفزت الحضور العاشق لهذه الرياضة العريقة ، حيث خصص الشوط الأول لخيل الدرجة الثالثة على مسافة 1400م ، وجاء بالمركز الأول الجواد شمس الميدان لإسطبل العاصفة بقيادة الخيال عبدالله العضيب ، فيما حقق الجواد بديع البدائع لمالكه ناصر الدرع المركز الأول في الشوط الثاني المخصص لمفتوح الدرجات بمسافة 1400م ، فيما حل في المركز الأول للشوط الثالث والمخصص لمفتوح الدرجات من 0 ـ 1 على أرض الميدان للخيالة المتمرنين “الجزء الأول” على مسافة 1600م الجواد كوبا كابانا لإسطبل العاصفة بقيادة الخيال فهد الفريدي ، كما جاء بالمركز الأول للشوط الرابع والمخصص لمفتوح الدرجات من 0 ـ 1 على أرض الميدان للخيالة المتمرنين “الجزء الثاني” على مسافة 1600م الجواد محتكم لمالكه محمد الفرماوي بقيادة الخيال أحمد العتيبي ، فيما أهدت الفرس سبع الصحراء بقيادة الخيال نواف الفيروز مالك اسطبل الحسام درع قدماء الملاك في الشوط الخامس لخيل مفتوح الدرجات مواليد 2015م ربحت من 0 ـ 1 على أرض الميدان بمسافة 1600م ، كما حل في المركز الأول في الشوط السادس لخيل مفتوح الدرجات مواليد 2015م ربحت من 0 ـ 1 على أرض الميدان بمسافة 1600م الجواد صايب الرأي لمالكه عادل العيد ، في حين أهدت الفرس نجمة بانديني بقيادة الخيال عبدالعزيز الصائغ مالك اسطبل الحسام كأس فرع وزارة النقل بالقصيم في الشوط السابع بعد أن قطعت مسافة 1600م بزمن وقدره 1.53 دقيقة ، في حين خطفت عاتبه الخالدية لمالكها سالم الطويرش بقيادة الخيال مشعل المزيد “السيارة” والمقدمة رجل الأعمال ناصر الدرع للشوط الثامن لمفتوح الدرجات للخيل العربية بمسافة 1600م ، فيما حققت الفرس نبضات لمالكها بسام العليان “سيارة” الشيخ موسى العليان (رحمه الله) في الشوط التاسع لخيل مفتوح الدرجات مواليد 2015م أفراس بمسافة 1400م.

وفي نهاية الحفل سلم مدير عام الميدان صالح الفوزان بمشاركة عدداً من ملاك الخيل درع قدماء الملاك لمالك اسطبل الحسام حمد السلمان ، كما شارك مدير عام الميدان ، ممثل فرع وزارة النقل بالقصيم المهندس سليمان القرشي بتسليم الكأس لمالك اسطبل الحسام حمد السلمان ، كما سلم رجل الأعمال ناصر الدرع مفتاح السيارة للمالك سالم الطويرش ، كما سلم رجل الأعمال نايف العليان مفتاح السيارة للمالك بسام العليان.