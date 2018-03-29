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الشاعرة فجر الجنوب تتغنى بالوطن وسلمان الحزم

الشاعرة فجر الجنوب تتغنى بالوطن وسلمان الحزم
http://almnatiq.net/?p=558888
المناطق _عادل الزهراني
تغنت  الشاعرة المتألقة   فجر  الجنوب  بالوطن  وقائد  هذه  الأمة  سلمان  الحزم  وان  الشعب  يملك  وفاءا وحبا  يزداد  يوما  بعد  يوم وأن  هذا  الوطن  شامخا  تحت  قيادة  حكيمة  شرفها  الله  بخدمة  بيته  ومسجد  نبيه  وذكرت  الشاعرة  أن  حب  هذا الوطن  من القلب  وليس  عادة  وان  الخيبة  والخسران  لمن  خالف  عهد  الوفاء  وتنكر  لهذا  الوطن  الغالي
وإليكم  القصيدة. …
‏عاش الوطن في ظل شعب وقياده
يحميه رب الكون  من  كل خوّان

عمّ  الفرح بارض الوطن والسعاده
تفرح  بلادي  وامنها  حب  وايمان

الله على  العالم  عطاها  السياده
اسمك بلادي راسخ وعالي الشان

شعبك وفيّ يملك عزوم  واراده
ويكفيك فخر بقايد الحزم سلمان

حاز  المعالي ، ودين  ربي  عماده
ومن  عانده  يبشر  بذلٍ   وحقران

خدمة   بيوت   الله  غاية  مراده
ولا انتظر م الناس شكراً وعرفان

من شانك اسس حزم صارم وقاده
ولا حسب  للروس  واذناب ايران

حبك بلادي فرض ،، ما هو بعاده
عيدك عساه يعود يا اعز الأوطان

واللي حفظ عهد الوفاء لك عباده
غلطان من ينقض لك العهدغلطان

وخسران من ينوي ،، يدمر بلاده
خسران فالدنيا وفي الدين خسران

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