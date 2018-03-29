الشاعرة فجر الجنوب تتغنى بالوطن وسلمان الحزم

تغنت الشاعرة المتألقة فجر الجنوب بالوطن وقائد هذه الأمة سلمان الحزم وان الشعب يملك وفاءا وحبا يزداد يوما بعد يوم وأن هذا الوطن شامخا تحت قيادة حكيمة شرفها الله بخدمة بيته ومسجد نبيه وذكرت الشاعرة أن حب هذا الوطن من القلب وليس عادة وان الخيبة والخسران لمن خالف عهد الوفاء وتنكر لهذا الوطن الغالي
وإليكم القصيدة. …
وإليكم القصيدة. …
عاش الوطن في ظل شعب وقياده
يحميه رب الكون من كل خوّان
عمّ الفرح بارض الوطن والسعاده
الله على العالم عطاها السياده
شعبك وفيّ يملك عزوم واراده
حاز المعالي ، ودين ربي عماده
خدمة بيوت الله غاية مراده
من شانك اسس حزم صارم وقاده
حبك بلادي فرض ،، ما هو بعاده
واللي حفظ عهد الوفاء لك عباده
وخسران من ينوي ،، يدمر بلاده
يحميه رب الكون من كل خوّان
عمّ الفرح بارض الوطن والسعاده
تفرح بلادي وامنها حب وايمان
الله على العالم عطاها السياده
اسمك بلادي راسخ وعالي الشان
شعبك وفيّ يملك عزوم واراده
ويكفيك فخر بقايد الحزم سلمان
حاز المعالي ، ودين ربي عماده
ومن عانده يبشر بذلٍ وحقران
خدمة بيوت الله غاية مراده
ولا انتظر م الناس شكراً وعرفان
من شانك اسس حزم صارم وقاده
ولا حسب للروس واذناب ايران
حبك بلادي فرض ،، ما هو بعاده
عيدك عساه يعود يا اعز الأوطان
واللي حفظ عهد الوفاء لك عباده
غلطان من ينقض لك العهدغلطان
وخسران من ينوي ،، يدمر بلاده
خسران فالدنيا وفي الدين خسران
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