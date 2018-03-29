الشاعرة فجر الجنوب تتغنى بالوطن وسلمان الحزم

المناطق _عادل الزهراني

تغنت الشاعرة المتألقة فجر الجنوب بالوطن وقائد هذه الأمة سلمان الحزم وان الشعب يملك وفاءا وحبا يزداد يوما بعد يوم وأن هذا الوطن شامخا تحت قيادة حكيمة شرفها الله بخدمة بيته ومسجد نبيه وذكرت الشاعرة أن حب هذا الوطن من القلب وليس عادة وان الخيبة والخسران لمن خالف عهد الوفاء وتنكر لهذا الوطن الغالي

وإليكم القصيدة. …