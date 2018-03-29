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 “بلدية جنوب حائل ” تداهم مستودع مواد غذائية داخل استراحة
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“بلدية جنوب حائل ” تداهم مستودع مواد غذائية داخل استراحة

“بلدية جنوب حائل ” تداهم مستودع مواد غذائية داخل استراحة
http://almnatiq.net/?p=558891
المناطق _ الباحة

اسفرت الجولات الرقابيه التي نفذتها أمانة منطقة حائل ممثلة بالرقابه الصحيه المسائية لبلدية جنوب المدينة خلال الاسبوع الماضي عن ضبط استراحة تم استخدامها من قبل مجموعة عماله لتخزين مواد غذائية بطرق عشوائية مخالفه للاشتراطات الصحية بالاضافه لكونها تستخدم مقراً لسكن العماله.

وعلى الصعيد ذاته ضبطت الفرقه الرقابيه المسائية بقيادة رائد العتيبي والمراقبين الصحيين عبدالعزيز التيهاني و نادر الشمري , مصنعاً للثلج تم استخدامه لتحضير وجبات غذائيه للصالات الرياضية ومستودعاً لتخزين العصائر يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

وقال رئيس بلدية جنوب المدينة د. مشعل المحمدي ، إن مراقبي البلدية يبذلون جهود كبيرة في المحافظة على سلامة المواطنين والتأكد من سلامة المواد الغذائية والأماكن المخصصة لإعدادها وحفظها  حيث يتم تنفيذ العديد من الحملات والجولات الرقابية و التفتشية المفاجئة على جميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة، إلى جانب مكافحة البلدية للمطابخ العشوائية والأحواش المخالفة، وذلك حفاظا على الصحة العامة كونها خط أحمر لا يسمح بتجاوزه , مضيفاً ان مراقبي البلدية وأثناء جولاتهم الميدانية اكتشفوا المواقع المشار إليها وتمت مداهمتها ومصادرة كامل المواد الغذائية وإتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة.

وأكد د. المحمدي أن مراقبي البلدية يواصلون جهودهم على مدار الساعة للقضاء على مثل هذه المخالفات والظواهر السلبية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين.

 

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