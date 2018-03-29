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بلجيكا تدين إطلاق الميليشيا الحوثية صواريخ باليستية على المملكة

بلجيكا تدين إطلاق الميليشيا الحوثية صواريخ باليستية على المملكة
http://almnatiq.net/?p=558898
المناطق _ واس

أدانت وزارة الخارجية البلجيكية إطلاق الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، صواريخ باليستية استهدفت عدة مدن في المملكة العربية السعودية يوم الأحد الماضي.
وأعرب وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز في بيان صادر اليوم، عن قلقه الشديد من الهجوم الجديد من قبل الميليشيا الحوثية، مؤكداً أن هذا الهجوم يظهر مرة أخرى أن انتشار الصواريخ الباليستية يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار المنطقة.
وأضاف أن بلجيكا تدعو إلى الاحترام الصارم للحظر المفروض على الأسلحة ضد الكيانات غير الحكومية المعينة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216.

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