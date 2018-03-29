آل الشيخ: لن يتم تجنيس هجوم “الأخضر” .. والبطولة العربية ستكون حدثاً للتاريخ

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وعد رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ بأن البطولة العربية التي ستنطلق في أغسطس المقبل ستكون حدثًا للتاريخ، جاء ذلك في اللقاء الذي يقيمه شهريًا مع الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وحول إمكانية تجنيس لاعبين في خط الهجوم لخدمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ذكر آل الشيخ بأنهم لن يتجهوا لحل التجنيس وخصوصا في خانة الهجوم، مرشحًا لاعب الشباب المعار لنادي سبورتينغ خيخون الإسباني عبدالله الحمدان وعبدالفتاح آدم لاعب فريق التعاون لقيادة خط هجوم «الأخضر» في مونديال روسيا 2018م.

وأشار آل الشيخ في حديثه مع الجمهور أن عدد المحترفين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين سيبقى كما هو عليه حاليًا بـ6 أجانب في الملعب و واحد على دكة البدلاء، مبينًا بأنه سيكون هنالك زيادة في عدد الأندية في الدوري مستقبلاً.

وعن استاد عبدالله الفيصل قال آل الشيخ:” انتهى الإستشاري من عمله في الملعب، والمقاول سيدأ العمل في شهر 6 المقبل، والطاقة الإستيعابية للملعب ستزيد من 17 إلى 25 ألف وستكون هناك بوكسات خاصة”.

وذكر رئيس هيئة الرياضة خلال حديثه مع الجمهور بأن قريبًا سيكون هناك خبرًا ساراً عن لاعب الاتحاد السابق محمد نور.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» قد أوقفت محمد نور 4 سنوات بعدما نقضت قرار لجنة الاستئناف السعودية الخاصة بقضايا المنشطات التي اكتفت بإيقاف نور 4 أشهر.