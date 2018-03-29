تابوت أثري يكشف عن ولادة بعد الموت!

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عثر علماء الآثار في إيطاليا على تابوت من الطوب، يحتوي على هيكل عظمي لامرأة ولطفل حديث الولادة.

واكتشف علماء من جامعة فيرارا وبولونيا في بلدة إيمولا الإيطالية بقايا هكيل عظمي لامراة توفيت في القرن السابع أو الثامن الميلادي، بعمر 30 سنة تقريبا، وهي في أسبوعها الـ 38 من الحمل. وعثر العلماء على بقايا جسم ورأس الطفل بين عظام الفخذين والساقين في منطقة الحوض.

وتوصل الباحثون بعد تحليل هذا الاكتشاف إلى أنهم أمام حالة لولادة بعد موت الأم. ويندفع الجنين في مثل هذه الحالات عبر قناة الولادة بسبب الغازات الموجودة داخل الجهاز الهضمي التي تشكلت بسبب تحلل الجثة. وفي هذه الحالة فإن عنق الرحم لا ينفتح كما هي الحال في الولادات الطبيعية، بل يتمزق.

وأشار العلماء إلى أن السبب المحتمل للوفاة يعود إلى ثقب في دماغ المرأة، ربما أحدثوه آنذاك لعلاجها من التسمم الذي يحصل أحيانا أثناء فترة الحمل، لكنها توفيت.