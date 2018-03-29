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وزير الحرس الوطني ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد محمد عوّاد الجهني

وزير الحرس الوطني ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد محمد عوّاد الجهني
http://almnatiq.net/?p=558908
المناطق - واس

نقل صاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لوالد الجندي أول محمد عوّاد فضي الجهني ــ رحمه الله ــ أحد منسوبي قوات وزارة الحرس الوطني الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي أثناء مشاركته في الدفاع عن دينه ووطنه.

ونوه سموه في اتصال هاتفي أجراه اليوم بوالد الشهيد بما قام به الشهيد من شجاعة وإقدام وتضحية في الدفاع عن دينه ووطنه، سائلاً الله عز وجل أن يتقبّله في الشهداء وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد سموه أن جميع منسوبي القطاعات العسكرية يتشرفون بحمل هذه الرسالة وأدائها على أكمل وجه باذلين الغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن ومقدساته ومكتسباته تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

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