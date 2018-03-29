“وطن بلا مخالف” تضبط ما يقارب الـ 863 ألف مخالف

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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ وحتى نهاية يوم الأربعاء 11 / 7 / 1439هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية: –

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة ( 862.821 ) مخالفاً، منهم ( 622.134 ) مخالفاً لنظام الإقامة، و( 167.611 ) مخالفاً لنظام العمل، و( 73.076 ) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة ( 12.221 ) شخصاً، ( %59 ) منهم يمنيو الجنسية، و( %38 ) إثيوبيو الجنسية، و( %3 ) جنسيات أخرى، كما تم ضبط ( 589 ) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم ( 1622 ) شخصاً.

رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة ( 266 ) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق ( 240 ) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم ( 26 ) سعودياً.

خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة ( 13.700 ) وافد مخالف، منهم ( 11.438 ) رجلاً، و ( 2262 ) امرأة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق ( 159.050 ) مخالفاً، وإحالة ( 122.291 ) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ( 142.545 ) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل ( 215.185 ) مخالفاً.