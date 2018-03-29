الوليد بن طلال يتنازل عن حصته في أرباح “المملكة القابضة” لهذا العام

المناطق - الرياض

أعلن الأمير الوليد بن طلال، اليوم الخميس 29 مارس، تنازله عن أرباحه في شركة “المملكة القابضة” لهذا العام.

وبحسب موقع سوق المال السعودية “تداول”، فإن مجلس إدارة شركة “المملكة القابضة” وافق اليوم على توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح خلال عام 2018 بنسبة 1.25% (5% لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 12.5 هللة ربعيا لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 0.50 ريال لكامل السنة، بما مجموعه 163.9 مليون ريال لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصة لكامل السنة 655.9 مليون ريال لعدد الاسهم البالغ 3.705.882.300 سهم.

وذلك بعد تنازل رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عن 34 هللة لكل سهم أو ما يعادل 1197 مليون ريال من حصته من التوزيعات النقدية المقترحة لكامل السنة، بواقع 8.50 هللة لكل سهم أو ما يعادل 299.2 مليون ريال من حصته من الأرباح الربعية.