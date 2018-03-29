ولي العهد يلتقي الرئيس الأمريكي الأسبق بل كلينتون

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته في نيويورك اليوم الرئيس الأمريكي الأسبق بل كلينتون بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية.