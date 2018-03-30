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دراسة تبين أكثر الشعوب حبا للنوم!

http://almnatiq.net/?p=558929
المناطق - الرياض

حددت مجموعة من علماء الاجتماع سكان الدول الأكثر نوما من غيرهم، وتبين أن فترات النوم تختلف من بلد إلى آخر بحسب مستوى المعيشة لكل دولة على حدة.

واستخدم الباحثون، خلال دراسة الشعوب التي تنام أوقاتا أطول من غيرها، تطبيق “Sleep Cycle” الذي يستخدمه أكثر من مليون شخص في العالم. ويتتبع هذا التطبيق نشاط الأشخاص بما في ذلك النوم، فتبين أن أطول فترات نوم في العالم تعود للنيوزيلنديين الذين ينامون 7 ساعات و40 دقيقة يوميا.

ودخل سكان هولندا وفنلندا وأستراليا وبريطانيا ضمن البلدان الـ 5 الأوائل بالنسبة لأطول فترات يقضيها سكانها في النوم، فهم ينامون أكثر بقليل من 7 ساعات ونصف في اليوم.

وينام سكان روسيا أقل بقليل من سكان الدول الأوروبية المجاورة، حيث بلغ متوسط عدد ساعات نومهم في اليوم حوالي 7 ساعات و10 دقائق.

أما سكان اليابان وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية فهم ينامون لمدة 6.5 ساعة في اليوم. ويبلغ متوسط عدد ساعات النوم لسكان الكرة الأرضية بالمجمل 7 ساعات و12 دقيقة.

ولاحظ العلماء أن الرجال ينامون في المتوسط بقدر 20 دقيقة أقل من النساء وأنهم (يتمتمون) في نومهم. وخلص العلماء في النتيجة إلى أن سكان البلدان المتقدمة ينامون أكثر من غيرهم.

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