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الخبر تستضيف المؤتمر العلمي العالمي لخدمات نقل الدم وتخطط لجعلة طوعي 100 بالمئة بحلول 2020

الخبر تستضيف المؤتمر العلمي العالمي لخدمات نقل الدم وتخطط لجعلة طوعي 100 بالمئة بحلول 2020
http://almnatiq.net/?p=558932
المناطق - منال الدوسري

تحت رعاية د. توفيق الربيعة وزير الصحة، تنطلق فعاليات وأعمال المؤتمر العلمي العالمي لطب وخدمات نقل الدم والذى تنظمه الجمعية السعودية لطب نقل الدم (السبت) لمدة ثلاثة أيام، وذلك بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “سايتك” بالخبر.

وسوف يسلط المؤتمر الضوء على أهم ما توصل إليه البحث العلمي وأخر المستجدات العلمية في طب نقل الدم، وسيناقش المؤتمر سلامة الدم ومشتقاته، والجديد في طب نقل الدم، والخلايا الجذعية، وأمراض الدم الوراثية التي تعتمد على نقل الدم كعلاج أساسي، وكذلك سيسلط المؤتمر الضوء على دليل التنظيم العلاجي لدم المريض تماشيا مع رؤية المملكة 2030
.
وسيشارك بالمؤتمر العديد من المتحدثين المحليين و العالميين في مجال خدمات نقل الدم، وخبراء من منظمة الصحة العالمية، والجمعية الأمريكية لبنوك الدم ودول الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، حيث سيحاضر أكثر من 30 متحدث من داخل وخارج المملكة .

وأكد د. غازي دمنهوري، رئيس الجمعية السعودية لطب نقل الدم ورئيس المؤتمر، على أهمية تبادل الخبرات المحلية والعالمية بمشاركة متحدثين من عدة هيئات عالمية كمنظمة الصحة العالمية والجمعية الأمريكية لبنوك الدم وكذلك المنظمة العالمية لنظام اليقظة في الدم.

وأضاف دمنهوري، أن المؤتمر سيركز على الوصول بمؤسسات خدمات نقل الدم الحديثة الى أفضل صورة، وعلى جودة منتجات الدم، وتنفيذ الاستراتيجيات التي تضمن سلامة نقله، وذكر ان المؤتمر سيناقش قضايا ذات علاقة منها الاطلاع على القوانين والتعليمات الخاصة بنقل الدم.

ومن جانبها، أشارت د. سلوى هنداوي رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر، أن الهدف الأساسي للمؤتمر هو تسليط الضوء على إمكانية تحويل التبرع بالدم بالمملكة تبرع طوعي 100% بحلول عام 2020، ورفع وزيادة الوعي والمعرفة لدى المتخصصين في مختلف المجالات الصحية لطب وخدمات نقل الدم .

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