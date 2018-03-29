أكثر من 1100 مستفيد من خدمات المركز العلمي بالطائف

المناطق - عادل الزهراني

استقبل المركز العلمي بالطائف خلال النصف الأول من الفصل الدراسي الثاني 1118 مستفيد من مختلف فئات التعليم، وبين مدير عام التعليم بالمحافظة محمد بن عامر النفيعي أن المركز استضاف وقدم عدد من البرامج تنوعت ما بين البرامج التدريبية وورش عمل، بالإضافة إلى الزيارات اليومية لطلاب وطالبات المدارس.

وأشار النفيعي أن المركز يقدم العديد من البرامج في مجال المعروضات التفاعلية والقبة الفلكية، بالإضافة إلى 9 وحدات علمية تهدف إلى تدريب الطلاب والطالبات الذين لديهم ميول علمية والبارزين في المجالات العلمية وفق منهجية STEM لتفسير وتبسيط المبادئ العلمية للطلبة ودمجها معاً من خلال حقائب تدريبية كل وحدة علمية مكونة من جزئين ” مبتدئ ومتقدم “، كل جزء مكون من 8 مستويات متدرجة في الصعوبة ويتم تقييم الطلبة فيها بنظام الشارة “الجدارات “.

الجدير بالذكر أن المركز خصص يومي الأحد والاثنين لزيارات مدارس البنين ويومي الثلاثاء والأربعاء والخميس لزيارات مدارس البنات.