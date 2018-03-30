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التحالف: قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه جازان

التحالف: قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه جازان
http://almnatiq.net/?p=558944
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة التاسعة وخمس وثلاثين دقيقة ( 35 : 21 ) من مساء اليوم اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وبين أن الصاروخ كان باتجاه مدينة “جازان” وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وقال العقيد الركن المالكي: إن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

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