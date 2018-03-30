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قيادات المؤتمر الشعبي العام اليمني تدين الأعمال الإرهابية الإجرامية لأذناب الفرس في إطلاقهم الصواريخ على التجمعات السكانية في المملكة

قيادات المؤتمر الشعبي العام اليمني تدين الأعمال الإرهابية الإجرامية لأذناب الفرس في إطلاقهم الصواريخ على التجمعات السكانية في المملكة
http://almnatiq.net/?p=558950
المناطق - واس

أدانت قيادات المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية اليمنية الأعمال الإرهابية الإجرامية لأذناب الفرس في إطلاقهم الصواريخ على التجمعات السكانية في المملكة العربية السعودية.
وأشادت بدور التحالف العربي الداعم للشرعية الدستورية بقيادة المملكة العربية السعودية والموقف التاريخي في مساندة الشعب والقضاء على الانقلابيين وعودة الشرعية ومؤسسات الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الذي حمل راية الشعب في التصدي للمشروع الفارسي الدخيل على الوطن.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اللقاء التنظيمي الموسع الثالث لقيادات المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية اليمنية الذي عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن وشارك فيه أكثر من 1173 عضوا، تحت عنوان (معا لتعزيز شرعية فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام).
وأكد البيان وفق ما بثته وكالة الأنباء اليمنية تمسك القيادات بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي العام وفقا للنظام الداخلي للمؤتمر، وأهمية الوحدة التنظيمية لحزب المؤتمر وقدرته في تجاوز ما يواجهه من صعوبات.
وشدد البيان على ضرورة الاستمرار في دعم مخرجات الحوار الوطني وتقديم الدعم غير المحدود للمقاومة الشعبية والجيش الوطني المدعوم من التحالف العربي في مختلف جبهات القتال وبناء دولة المؤسسات في جميع المناطق المحررة ضمن النظام والقانون.

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