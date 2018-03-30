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الحكومة اليمنية تؤكد دعمها لإنجاح مؤتمر جنيف 2018م بالتنسيق مع المانحي

الحكومة اليمنية تؤكد دعمها لإنجاح مؤتمر جنيف 2018م بالتنسيق مع المانحي
http://almnatiq.net/?p=558953
المناطق - واس

أعلنت الحكومة اليمنية دعمها لإنجاح مؤتمر جنيف 2018م بالتنسيق مع المانحين كافة.
وأكد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثه عبدالرقيب فتح خلال لقائه السفير البريطاني لدى اليمن مايكل اورن، أهمية دعم المشاريع الإغاثية لمساعدة الحكومة الشرعية في تعزيز دعائم الاستقرار الاقتصادي في المحافظات المحررة من الإنقلابين.
ودعا وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الجانب البريطاني إلى ممارسة الضغوط على المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران من خلال عضويتهم في مجموعة الدول الثمانية عشر الداعمة للحكومة اليمنية، وكعضو دائم في مجلس الأمن، لوقف كافة الانتهاكات للقرارات الدولية الخاصة باليمن والقوانين الإنسانية والدولية الخاصة بالأمم المتحدة.

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