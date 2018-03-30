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بالفيديو .. المغامسي: يجوز إفطار لاعبي المنتخب في رمضان أثناء الاستعداد للمونديال

http://almnatiq.net/?p=558963
المناطق - الرياض

أكد الشيخ صالح المغامسي أنه يجوز للاعبي المنتخب السعودي الإفطار في رمضان إذا كانوا خارج البلد لأنهم في سفر.

وقال  الشيخ المغامسي، إنه يجوز للاعبي المنتخب السعودي الإفطار في رمضان أثناء ذهابهم لكأس العالم وتواجدهم في المعسكر الإعدادي له؛ لأنهم في هذه الحالة سيكونون على سفر، وللمسافر أن يفطر في نهار رمضان.

وأضاف المغامسي، خلال لقائه في برنامج “الوقت الأصلي” على القناة “السعودية” الأولى، أن على لاعبي الأخضر أن يحتسبوا سفرهم هذا كمحاولة منهم لرفع شأن الإسلام، وألا يمنعهم الاستعداد لكأس العالم عن ذكر الله.

 

ونصح المغامسي لاعبي المنتخب بأن يقرؤوا القرآن في أوقات الفراغ، فهذا سيزيدهم ثباتاً خاصة ليلة المباراة مع الأخذ بالأسباب.

وعن سجود اللاعبين وتحديدا ظاهرة سجود اللاعب المصري العالمي محمد صلاح وتقليد الكثير له قال المغامسي قد تفتح المجال للمراقب بأن يبحث عن ذلك .

يذكر أن المنتخب يخوض مباراة افتتاح كأس العالم أمام منتخب الدولة المضيفة روسيا وذلك ليلة عيد الفطر المبارك .

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