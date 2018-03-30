قتلى في هجوم انتحاري في شرق ليبيا

وأكد مصدر طبي بمستشفى أجدابيا أن القتلى من الجيش الليبي و أن معظم الجرحى كانوا من المدنيين الذين تزامن وجودهم مع وقت التفجير، وأن العدد مرشح للارتفاع بحسب المصدر.

يشار إلى أن تفجيراً مماثلاً وقع مطلع الشهر عند بوابة الستين جنوبي أجدابيا راح ضحيته ثلاثة قتلى من الجيش الليبي، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.