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قتلى في هجوم انتحاري في شرق ليبيا

قتلى في هجوم انتحاري في شرق ليبيا
http://almnatiq.net/?p=558966
المناطق - وكالات
قتل 8 جنود من الجيش الليبي وجرح ما لا يقل عن عشرة آخرين في تفجير سيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش للجيش عند البوابة الشرقية لمدينة أجدابيا الليبية.

وأكد مصدر طبي بمستشفى أجدابيا أن القتلى من الجيش الليبي و أن معظم الجرحى كانوا من المدنيين الذين تزامن وجودهم مع وقت التفجير، وأن العدد مرشح للارتفاع بحسب المصدر.

يشار إلى أن تفجيراً مماثلاً وقع مطلع الشهر عند بوابة الستين جنوبي أجدابيا راح ضحيته ثلاثة قتلى من الجيش الليبي، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

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