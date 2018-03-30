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5 عرب ضمن اللائحة النهائية للحكام الأساسيين بالمونديال.. المرداسي في مقدمتهم

5 عرب ضمن اللائحة النهائية للحكام الأساسيين بالمونديال.. المرداسي في مقدمتهم
http://almnatiq.net/?p=558972
المناطق - الرياض
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اللائحة النهائية لحكام الساحة والحكام المساعدين الذين سيتولون قيادة مباريات كأس العالم 2018 في روسيا، التي ضمت 5 حكام ساحة من الدول العربية (من أصل 36)، وغاب عنها الحكام الإنجليز للمرة الأولى منذ عقود.

وضمت لائحة الحكام الأساسيين الإماراتي محمد عبدالله، والسعودي فهد المرداسي، والبحريني نواف شكر الله عن القارة الآسيوية، والمصري جهاد جريشة والجزائري مهدي عبيد شارف عن أفريقيا.

أما المساعدون فهم البحريني ياسر خليل عبدالله، محمد العبكري وعبدالله الشلوي من السعودية، والإماراتي محمد الحمادي، والقطري طالب المري، والمغربي رضوان عاشق، والسوداني وليد أحمد، والتونسي أنور هميلة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتعود المشاركة العربية الأولى في تحكيم المونديال إلى المصري يوسف محمد، الذي كان حكم راية في إيطاليا 1934.

أما أول حكم ساحة فكان المصري علي قنديل، الذي قاد مباراة تشيلي وكوريا الشمالية في إنجلترا 1966.

 وشهدت النسخ الحديثة من كأس العالم مشاركة حكام معروفين كالمصري جمال الغندور، والإماراتي علي بوجسيم، والسوري جمال الشريف.

أما أبرز الحكام العرب في نهائيات كأس العالم، فيبقى المغربي الراحل سعيد بلقولة الذي قاد نهائي مونديال 1998 بين فرنسا والبرازيل.

وتضم اللائحة النهائية التي أعلنها الفيفا الخميس، 99 حكما أساسيا وحكما مساعدا من 45 دولة، موزعين بحسب الاتحادات القارية وفق الآتي: 10 من الاتحاد الأوروبي، 6 من كل من الاتحاد الآسيوي والأفريقي والكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) والكونميبول (أميركا الجنوبية)، و2 من أوقيانيا.

وخلت اللائحة من الحكم الإنجليز للمرة الأولى منذ ما قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

وكان اسم الحكم الأساسي الإنجليزي مارك كلاتنبرغ مدرجا في القائمة الأولية التي أعدها الفيفا قبل عامين، إلا أنه سحب من اللائحة النهائية بعدما ترك الحكم العام الماضي ميادين الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتقل إلى المملكة السعودية.

ويأتي غياب الحكام الإنجليز عن المونديال الروسي المقرر بين 14 يونيو و15 يوليو، في ظل توتر شديد في العلاقات بين لندن وموسكو، على خلفية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في الرابع من مارس الحالي في بريطانيا.

في المقابل، تضمنت اللائحة النهائية الحكم الفرنسي كليمان توربان، الذي سيكون أول حكم فرنسي يقود مباراة في كأس العالم منذ مواطنه ستيفان لانوي الذي شارك في مونديال جنوب أفريقيا 2010.

وسيشهد مونديال روسيا استخدام تقنية مساعدة الحكام بالفيديو، وذلك للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم.

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