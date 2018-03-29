محافظ شرورة يشهد اتفاقيتين مع برنامج شرورة الصحية

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وقع محافظ شرورة رئيس لجنة مدينة شرورة الصحية اتفاقية التعاون بين برنامج مدينة شرورة الصحية ولجنة التنمية الاجتماعية ممثلة في رئيس مجلس ادارة لجنة التنمية الاجتماعية عبدالكريم مبخوت الصيعري ومدير مستشفى شرورة العام عبدالله حسن عسكر الصيعري .

وأوضح منسق برنامج مدينة شرورة الصحية الاستاذ سليمان بن قرامز ان اتفاقية الشراكة المجتمعيه مع هذه القطاعات تهدف الي تنفيذ برامج ومبادرات الصحة العامه التي تتعلق بصحة المجتمع ورفع درجة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بالمدينة حيث تعد مدينة شرورة الصحية من ضمن المدن الصحية المسجلة بالشبكة العالمية لدى منظمة الصحة العالمية وتسعى لتحقيق معائير التصنيف المحدده بثمانين معيار أهمها تفعيل دور المجتمع.