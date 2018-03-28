إنقاذ حياة عشرينية من ورم ضخم بـمستشفى طريف العام

المناطق - خالد الضبيبي

نجح بفضل الله فريق طبي بـمستشفى طريف العام في إنقاذ عشرينية من ورم حيث كانت تشكو من ألم حاد بالبطن مع زيادة في حجم البطن مع إمساك وتكرار بولي وبإجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية تبين وجود كيس بمقاس حوالي ٢٠*٢٥ سم على المبيض الأيمن مع وجود سائل حر بالبطن

وتم على الفور نقل المريضة لغرفة العمليات لفتح البطن وتم اكتشاف كيس مختلطة مع انفتال درجة أولى حيث تم إستئصال الكيس المختلطة بالكامل بوزن ٤ كجم وحجم بمقاس ٢٠*٣٠سم والمحافظة على المبيض والرحم وبعدها تم مراقبة المريضة إلى أن تماثلت للشفاء التام ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 12 مركز طبي متخصص (مركز للقلب ، 5 للسكري ، 3 للكلى ، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة وكذلك المناظير والأورام وغيرها ، كما يوجد فيها 48 مركز رعاية صحية أولية وقد بلغ عدد المراجعين للمستشفيات 1574068 مراجع كما بلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية 904580 مراجع فيما أجريت في مستشفياتها 18769 عملية جراحية خلال العام 2017م .

من جانب آخر يواصل مركز إتصال قطاع الأعمال بالصحة تقديم خدماته للمستفيدين منه وذلك على الهاتف رقم920018090 حيث يهدف المركز إلى رفع رضا عملاء الوزارة من المستثمرين والمتعاملين للقطاع الصحي الخاص، وتسهيل إجراءات عمليات قطاع الأعمال في الوزارة، وتحسين عجلة الإستثمار، ورفع كفاءة أداء المنشآت الصحية الخاصة، وتعزيز الثقة بين الوزارة والمتعاملين، والتواصل الدائم لخلق علاقة صحية مبنية على الشراكة، ورفع مستوى الإستجابة السريعة للوزارة في تقديم المساعدة في الوقت المناسب.

ويُعد مركز الإتصال مفهومًا جديدًا للعناية بعملاء قطاع الأعمال في القطاع الصحي الخاص، ويوفر مركز قطاع الأعمال عدة خدمات منها (إستقبال الطلبات في الوزارة، ومتابعة المستحقات المالية، وإستقبال الإستفسارات والشكاوى الخاصة بقسم التراخيص الطبية والالتزام على المنشآت الصحية الخاصة، وأي ملاحظات أو اقتراحات تتعلق بأداء الوزارة، وتوفير البيانات والمعلومات عن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص).

تجدر الإشارة أنه يتم إستقبال الملاحظات والمقترحات لمركز اتصال قطاع الأعمال خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحًا إلى 4 مساءً طوال أيام الأسبوع .

ويخدم المركز (موردي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وأصحاب المنشآت الصحية الخاصة، والمنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة، وشركاء المساهمة العامة في القطاع الصحي، والمستثمرين المحليين والعالميين، والمصنعين المحليين في القطاع الصحي، والمستشفيات ذات العلاقة ببرنامج شراء الخدمة) كما يُقدم المركز خدماته لكافة الموردين من خارج القطاع الصحي.