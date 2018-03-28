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‏‫ أمانة منطقة حائل تبدأ التشغيل الفعلي لتوحيد مسارات طريقي الملك خالد والملك فيصل

‏‫ أمانة منطقة حائل تبدأ التشغيل الفعلي لتوحيد مسارات طريقي الملك خالد والملك فيصل
http://almnatiq.net/?p=558989
المناطق - حائل

بدأت أمانة منطقة حائل التشغيل الفعلي لطريق الملك خالد بطول 4 كيلو متر تقريباً مساء اليوم الخميس 12 رجب 1439هـ وذلك بإزالة الحواجز ( الصبات الخرسانية ) لتوحيد إتجاه الطريق بحيث يكون الدخول للطريق من الطريق الدائري الغربي باتجاه الشرق حتى الالتقاء مع طريق الملك عبد العزيز, كما سيتم التشغيل الفعلي لطريق الملك فيصل مساء يوم غد الجمعه 13 رجب 1439هـ لتوحيد مساره من الشرق للغرب ابتداء من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز وانتهاء بالطريق الدائري الغربي.
يأتي ذلك ضمن الخطط التطويرية التي تعمل بها أمانة منطقة حائل للإسهام في إنجاح مشاريع الأمانة الخاصّة بتحسين التقاطعات وفك الاختناقات المرورية داخل مدينة حائل والذي تهدف بها إلى التصدّي لمشكلات الزحام الحالية ورفع مستوى الخدمات وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة .
وقد أعرب أمين المنطقة عن شكره وتقديره لسمو امير المنطقة صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز على حرصه ومتابعته وتوجيهاته الكريمه لدعم مشاريع المنطقة , كما عبر عن تقديره للزملاء بالمجلس البلدي و المواطنين وكافة الجهات الحكومية نظير تعاونهم مع الأمانة في تنفيذ خططها ودراساتها التطويرية لطرق وشوارع حائل بما يخدم قاطني المنطقة وزائريها بشكل أفضل.

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