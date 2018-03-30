احدث الأخبار

أكاديمي: تأصيل قيمة الالتزام وتحمل المسؤولية ضرورة لتحقيق (رؤية ٢٠٣٠)
منطقة مكة المكرمة
 ‏‫ أمانة منطقة حائل تبدأ التشغيل الفعلي لتوحيد مسارات طريقي الملك خالد والملك فيصل
منطقة حائل
 إنقاذ حياة عشرينية من ورم ضخم بـمستشفى طريف العام
منطقة الحدود الشمالية
 محافظ شرورة يشهد اتفاقيتين مع برنامج شرورة الصحية
منطقة نجران
 أسعار النفط ترتفع مع صعود بورصة “وول ستريت”
أبرز المواد
 الدفاع الأمريكية تؤكد مقتل متشددين في اليمن بغارة جوية
أبرز المواد
 الصين تبني “عجيبة هندسية”
أبرز المواد
 5 عرب ضمن اللائحة النهائية للحكام الأساسيين بالمونديال.. المرداسي في مقدمتهم
أبرز المواد
 زلزال عنيف يضرب ساحل بابوا غينيا الجديدة
أبرز المواد
 قتلى في هجوم انتحاري في شرق ليبيا
أبرز المواد
 بالفيديو .. المغامسي: يجوز إفطار لاعبي المنتخب في رمضان أثناء الاستعداد للمونديال
أبرز المواد
 السجن و نصف مليون ريال غرامة للزوجة التي تتجسس على جوال الزوج أو العكس
أبرز المواد
تعرف على إمكانيات المركبة العسكرية “همفي”

تعرف على إمكانيات المركبة العسكرية “همفي”

أبرز المواد
لماذا لا يقاعد كبار الضباط ممن تجاوزت خدمتهم “35” عام وإفساح المجال لدماء جديدة؟

لماذا لا يقاعد كبار الضباط ممن تجاوزت خدمتهم “35” عام وإفساح المجال لدماء جديدة؟

أبرز المواد
استشهاد 3 من منسوبي حرس الحدود في العارضة

استشهاد 3 من منسوبي حرس الحدود في العارضة

أبرز المواد
«تكفى يا سعد» .. قاتل ابن عمه: غسلوا مخي من خلال الإنترنت

«تكفى يا سعد» .. قاتل ابن عمه: غسلوا مخي من خلال الإنترنت

أبرز المواد

خلال ندوة ثقافية نظمتها كلية الآداب بجامعة الطائف

أكاديمي: تأصيل قيمة الالتزام وتحمل المسؤولية ضرورة لتحقيق (رؤية ٢٠٣٠)

أكاديمي: تأصيل قيمة الالتزام وتحمل المسؤولية ضرورة لتحقيق (رؤية ٢٠٣٠)
http://almnatiq.net/?p=558992
المناطق - عادل الزهراني

أكد أكاديمي بجامعة الطائف ضرورة تأصيل قيمة الالتزام وتحمل المسؤولية لتحقيق أهداف رؤية 2030، مشدداً على أن احترام الماضي وتقدير المستقبل، هو الطريق المباشر لتحقيقها.
وأوضح الأستاذ المشارك بكلية الآداب الدكتور أحمد عيضة الثقفي، في ندوة بعنوان “الرؤية والهوية 2030″، أن الرؤية تقوم على التمكين للمواطن وعلى المحاسبة، وأن كل فرد مسؤول أمام الله والوطن عن نفسه وأسرته ومجتمعه.
ونوه الدكتور الثقفي إلى أن الأمم لا تنهض إلا بتقديسها للعمل، متناولاً دور المواطنة المسؤولة في بناء وطن طموح.
فيما أكد رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الطائف الدكتور مازن مريسي الحارثي، خلال ندوة نظمها قسم اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة، أن الثقافة عنصر مهم في بنية أي مشروع تنموي، فهي معادل موضوعي للحياة.
وأوضح الحارثي العلاقة بين التنمية الاقتصادية والمتغيرات الثقافية في ظل رؤية 2030، حيث عرّف الهوية على أنها مجموعة من الأسس الجوهرية الأصيلة التي تميز المجتمع عن غيره من المجتمعات، وتحدث أيضاً عن الفرق بين التغير والتحول في الهوية وعن العلاقة بين الهوية والثقافة، مشيراً إلى دعم رؤية 2030 لثقافة الابتكار، وتحفيزها لاستثمار الطاقات البشرية الكامنة.
كما تحدث الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية الدكتور عبدالرحمن بن مردد الطلحي، عن الهوية الثقافية بين القيم الراسخة والقيم المتجددة، مؤكداً أن الوحدة الوطنية هي مصدر فخر لكل أبناء الوطن، مشيراً إلى ارتباط الهوية بالأرض واللغة والمجتمع والدين، وتعبيرها عن روح الشعب واعتزازه بأصوله وثوابته.
وأشار الطلحي أيضاً إلى دعم الثقافة من خلال رؤية 2030 وربطها بالترفيه، وتأكيد رؤية المملكة على إحياء مواقع التراث الوطني والعربي والإنساني، وعزمها إنشاء متحف إسلامي حضاري وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.
وناقش الأكاديميون في الندوة المحاور الثلاثة لرؤية المملكة (2030): مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
وشهدت الندوة التي أدارها فيصل السويهري، حضوراً وتفاعلاً ملحوظاً من طلاب وأساتذة كلية الآداب، كما تضمنت مسابقات وتسليم جوائز للطلاب الحضور.

روابط ذات صلة

أكثر من 1100 مستفيد من خدمات المركز العلمي بالطائف

أكثر من 1100 مستفيد من خدمات المركز العلمي بالطائف
الشاعرة فجر الجنوب تتغنى بالوطن وسلمان الحزم

الشاعرة فجر الجنوب تتغنى بالوطن وسلمان الحزم
دورة تدريبية لتنمية المهارات ينظمها “قياس” بجامعة الملك عبدالعزيز

دورة تدريبية لتنمية المهارات ينظمها “قياس” بجامعة الملك عبدالعزيز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*