أكاديمي: تأصيل قيمة الالتزام وتحمل المسؤولية ضرورة لتحقيق (رؤية ٢٠٣٠)

المناطق - عادل الزهراني

أكد أكاديمي بجامعة الطائف ضرورة تأصيل قيمة الالتزام وتحمل المسؤولية لتحقيق أهداف رؤية 2030، مشدداً على أن احترام الماضي وتقدير المستقبل، هو الطريق المباشر لتحقيقها.

وأوضح الأستاذ المشارك بكلية الآداب الدكتور أحمد عيضة الثقفي، في ندوة بعنوان “الرؤية والهوية 2030″، أن الرؤية تقوم على التمكين للمواطن وعلى المحاسبة، وأن كل فرد مسؤول أمام الله والوطن عن نفسه وأسرته ومجتمعه.

ونوه الدكتور الثقفي إلى أن الأمم لا تنهض إلا بتقديسها للعمل، متناولاً دور المواطنة المسؤولة في بناء وطن طموح.

فيما أكد رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الطائف الدكتور مازن مريسي الحارثي، خلال ندوة نظمها قسم اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة، أن الثقافة عنصر مهم في بنية أي مشروع تنموي، فهي معادل موضوعي للحياة.

وأوضح الحارثي العلاقة بين التنمية الاقتصادية والمتغيرات الثقافية في ظل رؤية 2030، حيث عرّف الهوية على أنها مجموعة من الأسس الجوهرية الأصيلة التي تميز المجتمع عن غيره من المجتمعات، وتحدث أيضاً عن الفرق بين التغير والتحول في الهوية وعن العلاقة بين الهوية والثقافة، مشيراً إلى دعم رؤية 2030 لثقافة الابتكار، وتحفيزها لاستثمار الطاقات البشرية الكامنة.

كما تحدث الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية الدكتور عبدالرحمن بن مردد الطلحي، عن الهوية الثقافية بين القيم الراسخة والقيم المتجددة، مؤكداً أن الوحدة الوطنية هي مصدر فخر لكل أبناء الوطن، مشيراً إلى ارتباط الهوية بالأرض واللغة والمجتمع والدين، وتعبيرها عن روح الشعب واعتزازه بأصوله وثوابته.

وأشار الطلحي أيضاً إلى دعم الثقافة من خلال رؤية 2030 وربطها بالترفيه، وتأكيد رؤية المملكة على إحياء مواقع التراث الوطني والعربي والإنساني، وعزمها إنشاء متحف إسلامي حضاري وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.

وناقش الأكاديميون في الندوة المحاور الثلاثة لرؤية المملكة (2030): مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).

وشهدت الندوة التي أدارها فيصل السويهري، حضوراً وتفاعلاً ملحوظاً من طلاب وأساتذة كلية الآداب، كما تضمنت مسابقات وتسليم جوائز للطلاب الحضور.