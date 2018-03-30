البنتاغون: مقتل 4 عناصر من القاعدة بغارة في اليمن

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قالت وزارة الدفاع الأميركية #البنتاغون أمس الخميس، إن غارة جوية نفذها الجيش الأميركي في #اليمن أسفرت عن مقتل أربعة من متشددي تنظيم #القاعدة في سابع غارة من نوعها هناك هذا الشهر.

وأضاف البنتاغون في بيان أن الضربة ضد فرع القاعدة المعروف باسم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب نفذت قرب#البيضاء.

وقال البيان “لم يكن هناك وجود لمدنيين، وبالتالي لم يصب أو يقتل مدني نتيجة الغارة”.

يأتي ذلك فيما كشفت “العربية”، الأربعاء، نقلاً عن معلومات أمنية يمنية، أن ميليشيات الحوثي تنوي تنفيذ عمليات إرهابية في محافظات يمنية، أبرزها البيضاء والجوف باسم “خلايا داعش وتنظيم القاعدة”، وذلك بهدف التأثير على المجتمع الدولي وكسب الوقت لإعادة ترتيب صفوفها بعد سلسلة الخسائر التي تلقتها الميليشيات على الجبهات، والانهيارات التي حصلت داخل صفوفها.

وكثفت المقاتلات الأميركية من غاراتها على أهداف عناصر #تنظيم_القاعدة في عدة مناطق يمنية، بالتزامن مع حملات عسكرية تنفذها القوات اليمنية بدعم من التحالف العربي بقيادة #السعودية لملاحقة أوكار #الإرهابيين.