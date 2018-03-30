احدث الأخبار

غوتيريس يحذر من حرب باردة جديدة بين روسيا وأميركا
أبرز المواد
 تحذير: تحقق من أذونات فيسبوك للحفاظ على الخصوصية
أبرز المواد
 أمريكا: خطة لتأهيل البنية التحتية بـ«1.5» تريليون دولار
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة بكلية الأمير سلطان العسكرية
أبرز المواد
 اشتراطات جديدة لطالبي التأشيرة الأميركية.. تعرف عليها
أبرز المواد
 البنتاغون: مقتل 4 عناصر من القاعدة بغارة في اليمن
أبرز المواد
 أكاديمي: تأصيل قيمة الالتزام وتحمل المسؤولية ضرورة لتحقيق (رؤية ٢٠٣٠)
منطقة مكة المكرمة
 ‏‫ أمانة منطقة حائل تبدأ التشغيل الفعلي لتوحيد مسارات طريقي الملك خالد والملك فيصل
منطقة حائل
 إنقاذ حياة عشرينية من ورم ضخم بـمستشفى طريف العام
منطقة الحدود الشمالية
 محافظ شرورة يشهد اتفاقيتين مع برنامج شرورة الصحية
منطقة نجران
 أسعار النفط ترتفع مع صعود بورصة “وول ستريت”
أبرز المواد
 الدفاع الأمريكية تؤكد مقتل متشددين في اليمن بغارة جوية
أبرز المواد
لماذا لا يقاعد كبار الضباط ممن تجاوزت خدمتهم “35” عام وإفساح المجال لدماء جديدة؟

لماذا لا يقاعد كبار الضباط ممن تجاوزت خدمتهم “35” عام وإفساح المجال لدماء جديدة؟

أبرز المواد
استشهاد 3 من منسوبي حرس الحدود في العارضة

استشهاد 3 من منسوبي حرس الحدود في العارضة

أبرز المواد
«تكفى يا سعد» .. قاتل ابن عمه: غسلوا مخي من خلال الإنترنت

«تكفى يا سعد» .. قاتل ابن عمه: غسلوا مخي من خلال الإنترنت

أبرز المواد
تابوت أثري يكشف عن ولادة بعد الموت!

تابوت أثري يكشف عن ولادة بعد الموت!

أبرز المواد

البنتاغون: مقتل 4 عناصر من القاعدة بغارة في اليمن

البنتاغون: مقتل 4 عناصر من القاعدة بغارة في اليمن
http://almnatiq.net/?p=558995
المناطق_وكالات

قالت وزارة الدفاع الأميركية #البنتاغون أمس الخميس، إن غارة جوية نفذها الجيش الأميركي في #اليمن أسفرت عن مقتل أربعة من متشددي تنظيم #القاعدة في سابع غارة من نوعها هناك هذا الشهر.

وأضاف البنتاغون في بيان أن الضربة ضد فرع القاعدة المعروف باسم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب نفذت قرب#البيضاء.

وقال البيان “لم يكن هناك وجود لمدنيين، وبالتالي لم يصب أو يقتل مدني نتيجة الغارة”.

يأتي ذلك فيما كشفت “العربية”، الأربعاء، نقلاً عن معلومات أمنية يمنية، أن ميليشيات الحوثي تنوي تنفيذ عمليات إرهابية في محافظات يمنية، أبرزها البيضاء والجوف باسم “خلايا داعش وتنظيم القاعدة”، وذلك بهدف التأثير على المجتمع الدولي وكسب الوقت لإعادة ترتيب صفوفها بعد سلسلة الخسائر التي تلقتها الميليشيات على الجبهات، والانهيارات التي حصلت داخل صفوفها.

وكثفت المقاتلات الأميركية من غاراتها على أهداف عناصر #تنظيم_القاعدة في عدة مناطق يمنية، بالتزامن مع حملات عسكرية تنفذها القوات اليمنية بدعم من التحالف العربي بقيادة #السعودية لملاحقة أوكار #الإرهابيين.

روابط ذات صلة

غوتيريس يحذر من حرب باردة جديدة بين روسيا وأميركا

غوتيريس يحذر من حرب باردة جديدة بين روسيا وأميركا
تحذير: تحقق من أذونات فيسبوك للحفاظ على الخصوصية

تحذير: تحقق من أذونات فيسبوك للحفاظ على الخصوصية
أمريكا: خطة لتأهيل البنية التحتية بـ«1.5» تريليون دولار

أمريكا: خطة لتأهيل البنية التحتية بـ«1.5» تريليون دولار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*